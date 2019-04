Leipzig

Der Pflegenotstand gehört laut aktuellster LVZ-Wahlumfrage zu den dringendsten Problemen im Freistaat. Warum das so ist, zeigt sich unter anderem auch in einer neuen Studie der Heinz-Böckler-Stiftung. In der Analyse des gewerkschaftsnahen Forschungsinstituts heißt es, Altenpfleger werden im Vergleich zu anderen Berufen im Segment erheblich schlechter bezahlt – in der Regel erhalten sie nur 85 Prozent der Entlohnung sonstiger Gesundheitspfleger. Am schlimmsten sei die Lage in Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Wer im Freistaat tagtäglich Senioren als Fachkraft in Vollzeit hilft, erhielt 2017 einen Bruttolohn von lediglich 2203 Euro. Das waren 540 Euro weniger als bundesweit und auch 150 Euro weniger als im ostdeutschen Schnitt. Sogar im sonst von niedrigsten Löhnen geplagten Mecklenburg-Vorpommern verdienen Altenpfleger mehr als im wirtschaftlich stärkeren Sachsen. Noch prekärer sieht es nur in Sachsen-Anhalt aus: Dort liegt der Bruttolohn für Fachpersonal weitere 73 Euro unter den sächsischen Verhältnissen.

Als Hilfskraft im Beruf kratzt der Verdienst bei Vollbeschäftigung mit 1691 Euro nur knapp an der Grenze zum Mindestlohn. Zur Wahrheit gehört auch: Nur ein Drittel der Hilfskräfte in der Altenpflege hat überhaupt eine Vollzeitstelle, für alle anderen ist die Situation verheerend.

Ausbildung: Entscheidung gegen bessere Gehälter

„Die Beschäftigten im gesellschaftlich enorm wichtigen Tätigkeitsfeld der Altenpflege tragen ein überdurchschnittliches Risiko, trotz Arbeit arm zu sein“, sagt Politikwissenschaftlerin Christine Ludwig, eine der Autorinnen der Studie. Die Situation sei nicht nur ein Problem für alle Betroffenen, sondern stelle eine „schwere Hypothek für die Arbeitskräftesicherung in der Altenpflege dar“.

Denn laut Gesetz werde eine zweistufige, generalistische Ausbildung vorgeschrieben, mit Schwerpunktsetzung im zweiten Teil. „Pflegerinnen und Pfleger in Spe dürften sich also doppelt fragen, warum sie sich für einen Bereich mit schlechteren Verdienstmöglichkeiten entscheiden sollten“, sagt Ludwig. Zudem warnt die Autorin davor, dass Lohnerhöhungen für Altenpfleger weiterhin direkt auf die Eigenbeträge der Gepflegten umgelegt werden und jene noch stärker belasten. (LVZ berichtete) Stattdessen sollten flächendeckende Tarifverträge auch für Altenpflege Mindeststandards schaffen. +

Ministerin: Gehälter sollten gleich hoch sein

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ( CDU) sieht das ähnlich. Pflegekräfte verdienten grundsätzlich eine größere gesellschaftliche Wertschätzung. „Dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung. Nur so kann der Beruf attraktiver werden, um Menschen für die Pflege zu gewinnen“, sagte sie. Gegenüber der LVZ plädierte auch die Unionspolitikerin für die Einführung eines flächendeckenden Tarifvertrages für alle Pflegeberufe. „Die Gehälter von Kranken- und Altenpfleger sollten auch gleich hoch sein“, sagte Klepsch.

Susanne Schapers (Linke) bemängelt allerdings, dass den Worten der Ministerin bisher keine konkreten Taten gefolgt sind. „Stattdessen spielt sie auf Zeit, indem sie Handlungskonzepte frühestens zum Ende der Legislaturperiode vorlegen will“, sagte Schapers.

Unverhoffte Hilfe bekam Klepsch am Dienstag überraschend aus Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) kündigte an, es geben einen Durchbruch auf dem Weg zum allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. „Wir wollen und müssen die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich verbessern. Dabei kommen wir Schritt für Schritt voran“, sagte Heil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Nachdem sich einige freigemeinnützige Pflegeverbände auf den Weg gemacht haben, einen gemeinsamen Arbeitgeberverband zu gründen, hat nun auch der Paritätische Wohlfahrtsverband seine Bereitschaft dazu erklärt. Das ist zu begrüßen“, so der Sozialdemokrat weiter.

Von Matthias Puppe