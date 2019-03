Leipzig

Bei Verkehrsunfällen in Sachsen sind im vergangenen Jahr 198 Menschen ums Leben gekommen – so viel wie seit sechs Jahren nicht mehr. Gegenüber 2017 stieg die Zahl der Verkehrstoten um 51 an. „Besonders davon betroffen war die Altersgruppe 65 Jahre und älter. Allein 84 getötete Personen gehörten dieser Altersgruppe an, das waren doppelt so viele wie im Jahr 2017“, teilte das Landesamt für Statistik mit. Immer häufiger gehören Fußgänger im höheren Alter zu den Opfern – die Zahlen stiegen hier von sieben im Jahr 2017 auf zuletzt 25 an.

Ebenfalls überdurchschnittlich häufig Betroffene bei Verkehrsunfällen sind Fahrradfahrer – obgleich diese nur an einem Bruchteil aller Unfälle im Straßenverkehr beteiligt sind. „Am Jahresende ergab die traurige Bilanz 35 getötete und 954 schwerverletzte Fahrradfahrer und – mitfahrer“, hieß es aus Kamenz. Im Jahr zuvor waren noch halb so viele Radfahrer nach Verkehrsunfällen verstorben“, hieß es aus Kamenz. Radfahrer sind in zwei Dritteln aller Fällen auch nicht selbst Verursacher, aber Leidtragende des Zusammenstoßes. Vor allem in Großstädten werden Zweiräder häufig von rechtsabbiegenden Autos unzureichend beachtet. I

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Unfälle mit Personenschaden im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 13.842. Dabei wurden 17.731 Menschen verletzt – 736 mehr als im Jahr zuvor.

Im Vergleich zur Situation kurz nach der Wende hat sich die Gefahrenlage auf Sachsens Straßen dennoch inzwischen verbessert – wohl vor allem, weil Autos inzwischen sicherer geworden sind. 1991 kamen beispielsweise bei 16.390 Verkehrsunfällen im Freistaat noch 863 Menschen ums Leben. Zehn Jahre später hatte sich die Zahl der Toten halbiert, seit 2010 pendelt der Wert zwischen 200 und 150 sächsischen Verkehrstoten pro Jahr.

Von Matthias Puppe