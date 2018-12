Leipzig

Das gibt Wasser auf die Mühlen der Feuerwerksgegner: Das Silvesterwetter verspricht alles andere als eine Frischluftkur zu werden. „Es wird meist trüb, Grau in Grau am Tag, nachts meist bedeckt und frostfrei bei Werten um die 5 Grad. Aber dafür bleibt es wenigstens trocken“, so die Vorhersage des Diplom-Meteorologen Dominik Jung von Wetter.net für die Region Mitteldeutschland.

Warum das Tief Ignatius für Langeweile sorgt, erklärt Dominik Jung im Video.

Effekt wie unter einer Käseglocke

Kehrseite des recht milden Stillstand-Wetters: Der Feinstaub der Silvesterraketen und Böller wird kaum vom Winde verweht. „Da wird sich ganz schön was in Sachen Feinstaub ansammeln. Das ist ein Effekt wie unter einer Käseglocke“, so Jung. In den letzten Tagen hatten einige deutsche Städte, zumeist aus Umweltgründen, ein Feuerwerkverbot erlassen. In Sachsen gibt es bislang keine derartigen Verbote.

Temperatursturz in der ersten Januarwoche?

Während hierzulande also Pyrofreunde den Sternenglanz am Himmel noch ungetrübt bestaunen können, hält sich die Spannung beim Wetter auch zu Jahresbeginn vorerst in Grenzen. Das könnte sich allerdings bald ändern. Behält das europäische Wettermodell recht, dann droht in der zweiten Hälfte der ersten Januarwoche ein starker Temperatursturz. Allerdings dämpft Meteorologe Jung sogleich allzugroße Euphorie über einen richtigen Wintereinbruch: „Ob der wirklich kommt, ist fraglich. Es ist ein erster grober Trend. Das amerikanische Wettermodell GFS sieht diesen Kaltlufteinbruch überhaupt nicht. Es bleibt also alles sehr unsicher.“

Wetterbilanz 2018: Das wärmste Jahr seit 1881

Fest steht dagegen die Wetterbilanz fürs ablaufende Jahr: 2018 ist in Deutschland das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. So warm es noch nie seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen. Besonders im Mai und Juni kam es zu regional heftigen Unwettern mit Tornados, Sturzfluten und Hagel.

Sachsen : Zwei Wetterrekorde gebrochen

In diesem Jahr sind in Sachsen zwei Wetterrekorde eingestellt worden. Mit rund 2060 Stunden war das Jahr das sonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen, wie aus der Wetterbilanz des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Demnach war das Jahr ebenfalls das wärmste. Bei 10,4 Grad Celsius lag die Durchschnittstemperatur 2018 und übertraf damit den Wert aus dem bisherigen Spitzenjahr 2014 um 0,3 Grad. Kein neuer Rekord wurde beim Niederschlag verzeichnet: Im Schnitt regnete es 475 Liter pro Quadratmeter.

Der Dezember hat das Regensoll schon übererfüllt

Auch der Dezember reiht sich in den Temperaturtrend des Jahres ein: Der erste Wintermonat fiel mit drei Grad über normal viel zu warm aus. Nur die Sonne versteckte sich – erst 60 Prozent des Sonnenschein-Solls sind erreicht. Und: Nach der langen Dürre gab es den ersten zu nassen Monat seit langem. Das Niederschlagsoll wurde laut wetter.net mit bis zu 140 Prozent übererfüllt.

Von Olaf Majer