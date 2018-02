Ferien starten winterlich – Kurzes Schneetreiben in Leipzig

Leipzig. Zum Start der Ferien wird es noch einmal winterlich in Leipzig – allerdings nur kurz. Am Freitag werde es zunächst wärmer, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zu LVZ.de. Auch am Samstag sei mit Temperaturen um die fünf Grad zu rechnen. Grund dafür ist ein Südwestwind, der mildere Luft nach Leipzig bringt. Dazu gebe es einen Sonne-Wolken-Mix. „Der Start ins Wochenende ist vom Wetter her also eher langweilig“, so Hain.

Am Sonntag erwartet der Meteorologe dann ein kurzes Winterintermezzo. „In der Nacht zum Sonntag kommt ein atlantisches Tiefdruckgebiet.“ Dadurch fallen die Temperaturen wieder – und es gibt Schnee. Gegen Mittag sei in Leipzig mit der weißen Pracht zu rechnen. „Der Schnee wird aber vermutlich nicht lange liegen bleiben“, so Hain. Schon am Nachmittag setze Tauwetter ein. Weil der Boden dann noch sehr kalt ist, sollten die Leipziger besonders vorsichtig sein. „Es kann glatt werden.“

Auch in den höheren Lagen bis zu 600 Meter soll es ab Sonntag tauen. Wer allerdings die Ferientage nutzen möchte, um in Sachsens Skigebieten auf die Piste zu gehen, sollte gute Karten haben. „Oberhalb von 600 Metern fallen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen noch einmal bis zu zehn Zentimeter Neuschnee“, schätzt Hain und betont: „Auf dem Fichtelberg liegen bereits 92 Zentimeter.“

Unterkünfte gefragt

Das ist Glück für die Ferienorte: Die Unterkünfte in Oberwiesenthal und im Zittauer Gebirge sind bereits gut gebucht. In den Hotels und Pensionen abseits des Gebirges gebe es aber noch freie Betten, sagte eine Sprecherin der Tourismusgesellschaft Sachsen.

Dass der Schnee liegen bleibt, wünscht sich Thomas Kaufmann vom Trixi Ferienpark im Zittauer Gebirge. Der Park sei gut ausgelastet. In einigen der knapp 100 Ferienhäuser sei aber noch Platz. Auch die drei Ahorn Hotels im Erzgebirge seien gut gebucht, aber nicht komplett voll, berichtet Sprecherin Luise Rossek.

Gute Bedingungen

Ähnlich ist die Lage im Elldus Resort in Oberwiesenthal.“Wir sind wahnsinnig gut gebucht. Nur in der zweiten Ferienwoche gibt es noch kleine Lücken“, sagte Verkaufsleiterin Antje Kirsten.

Im Februar 2017 hatte der Tourismusverband im Erzgebirge und Vogtland knapp 400.000 Gästeübernachtungen registriert. Dabei waren in die Statistik lediglich Betriebe mit mehr als zehn Betten eingeflossen. „In diesem Jahr sind die Erwartungen in den klassischen, großen Wintersportorten groß, die Bedingungen für Winterurlaub insgesamt sind sehr gut“, betonte die Sprecherin der Tourismusgesellschaft.

Josephine Heinze (mit dpa)