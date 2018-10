Halle

In Halle sorgen amtlich aussehenden Briefe für Aufregung, die eine Verlängerung der Herbstferien versprechen. Sie seien am Freitag in zahlreichen Briefkästen der Stadt aufgetaucht, berichtet der MDR. Angeblicher Absender: das Landesschulamt. Doch bei den Briefen handelt es sich um Fälschungen, stellte das Bildungsministerium klar. In dem Schreiben war zu lesen, das Landesschulamt stelle es allen Schülern frei, vom 15. bis 26. Oktober der Schule fern zu bleiben. Grund seien marode Schulgebäude, erhöhte Arbeitsanforderungen durch Inklusion und fehlende Lehrer. Das sei kein harmloser Schülerstreich, sagte Ministeriumssprecher Stefan Thurmann dem MDR. Seine Behörde vermutet einen politischen Hintergrund und prüft nun straferechtliche Konsequenzen.

Von joh