Sächsische Schweiz

Die Feuerwehr hat den Brand im Basteigebiet unter Kontrolle. Noch immer stehen dort jedoch auf rund 4000 Quadratmeter einzelne Brandnester in Flammen, teilte das Landratsamt in Pirna am Freitagmorgen mit. Der Waldbrand in einem der bekanntesten Forstgebiete Deutschlands im Nationalpark Sächsische Schweiz unweit des Basteifelsens war am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Von der bekannten Bastei-Aussicht aus waren seit dem Mittag immer wieder Flammen am Waldboden auf einem Felsvorsprung 500 Meter elbabwärts zu sehen. 150 Feuerwehrleute hatten in dem zerklüfteten und teils schwer zugänglichen Gebiet ihre liebe Mühe, ein Ausbreiten der Flammen zwischen Kurort Rathen und Stadt Wehlen zu verhindern.

Offenbar mit Erfolg. „Das Feuer breitet sich derzeit nicht weiter aus, eine Gefährdung für Kurort Rathen besteht nicht“, hieß es am Freitagvormittag. Es gehe nun vor allem darum, die einzelnen Brandnester endgültig zu ersticken und dafür Sorge zu tragen, dass der Brand nicht irgendwo weiter schwelt und später erneut ausbrechen kann.

Zur Galerie Zwischen Kurort Rathen und Stadt Wehlen stand der Wald in der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz in Flammen.

Dafür sind heute 140 Feuerwehrleute von 15 Ortswehren der Region im Einsatz. Beteiligt sind ebenso Bergwacht und Höhenrettung. Die Brandstellen in dem total zerklüfteten Gebiet am Felsen Kraxelbrüderscheibe sind nur zu Fuß zu erreichen. „Die Kameraden der Feuerwehren werden teilweise von der Bergwacht und Höhenrettung gesichert und abgeseilt“, heißt es zu den Umständen der Löscharbeiten.

Schwierig ist auch die Löschwasserversorgung. Die Feuerwehrleute haben eine 500 bis 600 Meter lange Förderstrecke von der Elbe bis zum Ort der Wasserübergabe gelegt. Außerdem wird über eine ebenfalls mehrere Hundert Meter lange Distanz Wasser aus einer Zisterne an der Bastei gepumpt. Die dritte Entnahmestelle befindet sich im Löschwasserteich in Rathewalde – dort holen Tankfahrzeuge das Löschwasser ab.

In der gesamten Nationalparkregion herrscht große Waldbrandgefahr. Der Forst war aus diesem Grund in der Nacht zwischen 21 Uhr und 6 Uhr behördlich gesperrt. Noch ist unklar, ob diese Einschränkung auch in den folgenden Nächten gilt. Übernachtet werden darf definitiv bis auf Weiteres nicht mehr im Wald.

Von uh/df