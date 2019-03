Püchau

Kleine Jungs üben mit ihrer Spielzeug-Feuerwehr gern Löscheinsatz und werden so zu großen Helden beim Brandschutz. Soweit das stimmige Klischee. Dass aber alerte Schlossdamen ein Faible für große rote Feuerwehrfahrzeuge haben, war bislang weniger bekannt. Benita E. Goldhahn, die vielbelesene und stets kulturinteressierte Chatelaine von Schloss Püchau (bei Wurzen), hat sich jetzt diesen Traum erfüllt. Ausgerechnet zum internationalen Frauentag am 8. März fuhr eine knallrote Feuerwehr der Marke MAN am historischen Tudorschloss vor.

Frauentags-Geschenk von Ehemann Lothar P. Goldhahn

Das originelle Geschenk machte ihr Ehemann Lothar P. Goldhahn, der schon lange auf der Suche nach einem solch schmucken Oldtimer war. Fündig wurde er schließlich in Bayern. Das MAN-Fahrzeug mit Drehleiter ist aus dem Baujahr 1979, hat eine automatische Gangschaltung und ist immer noch voll fahrtüchtig und einsatzbereit.

Fahrzeug ist für Reparaturarbeiten am Schloss

Dennoch wollen die Goldhahns, die seit nunmehr 21 Jahren auf Schloss Püchau leben, keine Privatfeuerwehr gründen oder gar öffentliche Löschübungen in ihrem Refugium veranstalten. Der Hintergrund zum Erwerb des Fahrzeugs ist ein ganz praktischer: Immer wieder gibt es am Schloss in luftiger Höhe Reparaturarbeiten durchzuführen. Nicht immer sind Handwerker zu bekommen, vieles machen die vielseitigen Goldhahns selbst. „Püchau ist für uns ein kontemplativer Ort, auch diese Bau-Erfahrung gehört dazu“, wie die Schlossdame öfter betont.

Schlossbesitzerin Benita E. Goldhahn sitzt selbst am Steuer des Feuerwehrfahrzeuges: Sie besitzt einen LKW-Führerschein. Quelle: privat

Chatelaine sitzt selbst am Steuer

Nun also kann das Ehepaar bei der Sanierung der Schlosstürme, dem Auswechseln der Firstziegel oder dem Beseitigen des Sturmbruchs im Schlosspark das neue Großgerät einsetzen. Frau Goldhahn freut sich jedenfalls über ihren neuen Dienstwagen, den sie auch selbst steuern kann: Sie ist schließlich im Besitz eines LKW-Führerscheins.

Osterspaziergang am 21. und 22. April

Die nächste Gelegenheit zu einer außergewöhnlichen Schlossführung gibt es übrigens am 21. und 22. April: Jeweils um 15 Uhr lädt die Chatelaine zum Faustschen Osterspaziergang ein. Neben viel Erlesenem und Geistreichem gibt es diesmal dann wohl auch die Gelegenheit, den neuen roten Wagen auf Püchau zu bestaunen.

Von Olaf Majer