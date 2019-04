Königstein

Der Sächsische Finanzminister Matthias Haß begrüßt die Pläne für eine Bergbahn zur Festung Königstein. Am Rande der Pressekonferenz zur Bastei-Plattform sagte der CDU-Politiker am Freitag: „Ich werde die Planer der Festungsbahn aktiv beim Flächenerwerb unterstützen, um das Projekt voranzutreiben.“

Spätestens in vier Jahren, so hoffen die Initiatoren aus Politik und Tourismusbranche, soll eine Standseilbahn zur Festung Königstein hinauffahren. So könnten bis zu 1000 Personen in der Stunde vom Stadtzentrum auf das Felsplateau befördert werden.

Derzeit wird für das Bauvorhaben eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Erste Ergebnisse der Untersuchung sollen frühestens im Sommer vorliegen.

Von DNN