Pirna/München

Der größte deutsche Fernbusanbieter, Flixbus, möchte die Sächsische Schweiz in sein Liniennetz aufnehmen. Das teilt das Münchner Unternehmen auf DNN-Anfrage mit. Konkret ist eine Buslinie von Berlin über Dresden, Pirna und Hohnstein (Basteiparkplatz) nach Bad Schandau geplant. Freitags bis Montags soll ein Buspaar künftig diese Strecke bedienen.

Flixbus hat bereits beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) die Genehmigung der neuen Fernbuslinie beantragt. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die ersten markant-grünen Busse schon sehr bald in die Sächsische Schweiz fahren: „Geplant ist eine Aufnahme in unser europaweites Streckennetz zum 11. April hin, im Rahmen des Wechsels auf unseren Sommerfahrplan. Für die Verbindung Berlin – Bad Schandau soll es dann Tickets ab 9,99 Euro geben“, so Flixbus-Sprecher David Krebs.

Halt am Zentralen Omnibusbahnhof Pirna

Die Anbindung der Sächsischen Schweiz ist Teil der aktuellen Firmenstrategie von Flixbus: Die Gesellschaft hat ihr Liniennetz zuletzt auch auf kleinere Städte ausgedehnt, vor allem sofern dort aus touristischer Sicht ein Potenzial zur Anbindung gesehen wurde. In diesem Zusammenhang ist nun auch die Nationalparkregion Sächsische Schweiz in den Fokus gerückt.

Dass Flixbus den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ansteuern will, ist jedoch auch den Kommunen zu verdanken: Die Stadt Pirna hat nach eigenen Angaben bereits im Sommer 2017 den Kontakt mit Flixbus gesucht und darum gebeten, eine Anbindung zu prüfen.

Halt in Pirna

Die Stadtverwaltung befürwortet das aktuelle Linienkonzept, das einen Halt der Fernbusse am Zentralen Omnibusbahnhof Pirna vorsieht. „Sollten weitere Linien beantragt werden, steht die Stadt Pirna dem grundsätzlich positiv gegenüber. Inwiefern diese aber tatsächlich realisiert werden unterliegt der freien unternehmerischen Entscheidung von Flixbus“, heißt es aus dem Rathaus der Großen Kreisstadt.

Der Tourismusverband Sächsische Schweiz sieht in der Anbindung indes große Chancen: „Wir sind dazu verpflichtet, den nachhaltigen Tourismus in der Sächsischen Schweiz zu fördern. Das Angebot ermöglicht Touristen, die Anreise mit dem eigenen Auto zu überdenken.

Daher sehen wir der neuen Linie positiv entgegen“, sagt Tino Richter, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. „Außerdem könnten Gäste aus Berlin und Dresden künftig per Flixbus direkt in die Sächsische Schweiz fahren.“ Das steigere laut Richter die Attraktivität der Region und könnte steigende Besucherzahlen zur Folge haben.

Von Junes Semmoudi