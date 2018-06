Leipzig/Dresden

Dresden und Leipzig haben am Freitag zusammen fast 750.000 Euro für die Digitalisierung ihrer Verkehrssysteme vom Bundesverkehrsministerium bekommen. Die beiden gehören damit zu den ersten 33 Kommunen, die die Fördermittel bekommen, wie das Bundesverkehrsministerium am Freitag mitteilte. Die Förderung erhalten sie durch das Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020.

Leipzig erhält 225.000 Euro für sein Verkehrsmanagementsystem, der Rest des Geldes geht an Dresden. Dort sollen etwa an Haltestellen die Informationstafeln aufgerüstet werden und Abfahrten künftig in Echtzeit anzeigen. Auch "Park & Ride"-Parkplätze werden aufgerüstet. Mit der Förderung könnten die Kommunen ihre Verkehrsströme optimieren und Mobilitätsangebote attraktiver machen, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag.

LVZ