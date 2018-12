Leipzig

Narzissmus ist unter den Wählern der AfD laut einer Studie stärker verbreitet als in der Anhängerschaft anderer Parteien. „Relativ hohe Narzissmus-Werte haben wir auch bei den Wählern der Linken gefunden. Allerdings waren diese dort - anders als bei den AfD-Wählern - nicht verknüpft mit einem Hang zum Autoritären“, sagte Elmar Brähler von der Universität Leipzig, einer der Autoren der Studie „Die Parteien und das Wählerherz 2018“.

Geringe Werte bei Wählern von FDP und SPD

Auf der Narzissmus-Skala der Forscher erreichten die AfD-Wähler den höchsten Wert. Die Anhänger der Linkspartei lagen dahinter. Den geringsten Hang zum Narzissmus attestieren die Autoren den Wählern von FDP und SPD.

„Die meisten Menschen sind ziemliche Versager“

Gemessen wurde der Narzissmus mit einem Standard-Fragebogen. Die rund 2100 Teilnehmer der Studie sollten sich darin zu Aussagen wie „Ich habe es verdient, als große Persönlichkeit angesehen zu werden“ oder „Mit meinen besonderen Beiträgen schaffe ich es, im Mittelpunkt zu stehen“ positionieren. Der Satz „Die meisten Menschen sind ziemliche Versager“, fand bei den Wählern der AfD die stärkste Zustimmung, gefolgt von der Gruppe der Nichtwähler. Etwas weniger Zustimmung für diese Aussage fanden die Forscher bei Anhängern von CDU, CSU und Linke.

Die Psychologen der Universitäten Leipzig und Ulm hatten den Teilnehmern der Studie außerdem weitere Aussagen vorgelegt, um mögliche Vorlieben für Autoritarismus zu messen. Dem Satz „Menschen sollten wichtige Entscheidungen in der Gesellschaft Führungspersonen überlassen“ stimmten den Angaben zufolge besonders viele AfD-Wähler zu. Die geringste Zustimmung fand diese Aussage bei den Anhängern der Grünen. Auch die meisten Wähler der Linken konnten dieser Idee wenig abgewinnen.

Geringverdiener wählen Linke, Gutverdiener die FDP

Untersucht wurden auch das Verhältnis von Einkommen und Parteienpräferenz. Wer weniger als 1000 Euro verdient fühlt sich am stärksten zur Linkspartei und am wenigsten zu den Grünen hingezogen. Anders ist das Bild bei Verdiensten von 2500 Euro und mehr. In dieser Gruppe liegt die FDP vorn und die Linkspartei am Ende. Arbeitslose wählen dagegen am liebsten die AfD und haben für die CDU am wenigsten übrig. In dieser Gruppe ist allerdings der Anteil der Nichtwähler besonders groß.

Und auch das Thema Mann und Frau bei Wahlen haben die Forscher untersucht. Die AfD wird am häufigsten von Männern gewählt. Frauen entscheiden sich dagegen am liebsten für FDP und Grüne, wobei ihr Anteil in der Gruppe der Unentschlossenen besonders hoch ist.

Bildungsstand entscheidet mit

Wähler mit Abitur geben ihre Stimme laut Studie am liebsten den Grünen, gefolgt von FDP und Linken. Der AfD vertraut diese Gruppe am wenigsten.

Von mro (mit dpa)