Frank Richter kandidiert für Amt des Oberbürgermeisters in Meißen

Meißen. Der Theologe Frank Richter will in seiner Heimatstadt Meißen für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren. Das kündigte die Initiative «Bürger für Meißen - Meißen kann mehr» am Mittwoch an. Richter ist als früherer DDR-Bürgerrechtler und Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen auch über die Grenzen des Freistaates hinaus bekannt, nicht zuletzt durch Auftritte in Talkshows wie der von Anne Will. Richter - derzeit Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche in Dresden - möchte als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen.

Walter Hannot, Sprecher der Meißener Initiative, ging am Mittwoch davon aus, dass Richter auch von Parteien unterstützt werden wird. Schließlich sei auch die Initiative ein parteiübergreifender Zusammenschluss. Richter selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. An diesem Donnerstag will er sich auf einer Pressekonferenz in Meißen zu der Kandidatur äußern. Für die kommenden Wochen seien Gespräche Richters bei allen Meißener Initiativen, Vereinen, Parteien und Institutionen geplant, die ihn dazu einladen, hieß es.

LVZ