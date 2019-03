Leipzig

Ein Glas Sekt zum Frauentag, aber gern. Blumen noch dazu, sehr schön. Eine Einladung zum Essen vom Liebsten, wunderbar. Und wenn er sich noch selbst an den Herd stellt, super. Diesen Platz machen Frauen doch gern mal frei. In Berlin ist der Frauentag sogar erstmals Feiertag. Und großzügig, wie Frauen so sind, dürfen die Männer gleich mitfeiern. Was wird eigentlich an diesem einen Tag gefeiert? Dass Frauen an den restlichen 364 Tagen im Jahr den Haushalt in Schwung halten, den Sohn in die Kita bringen, mit der Tochter Hausaufgaben machen, im Job Höchstleistungen abliefern, für die Oma noch den Einkauf erledigen, abends top aussehen und den Mann mal so richtig verwöhnen. Alles nur Klischees? Schön wär’s.

Bundestag als schlechtes Beispiel

Wer denkt, die Sache mit der Gleichberechtigung ist doch gegessen, der wird schon beim Blick in den Bundestag eines Besseren belehrt. In der höchsten Volksvertretung sind von 709 Abgeordneten nur 219 Frauen, rund 31 Prozent. Das ist der geringste Anteil seit über 20 Jahren. Damit liegt Deutschland zwar noch vor Saudi-Arabien, aber deutlich hinter Ruanda, Bolivien und den nordeuropäischen Ländern Schweden, Finnland und Norwegen.

Männerdominierte Führungsetagen

Es läuft also bei der Geschlechtergerechtigkeit nichts von allein, und wenn es vorwärts geht, dann nur in winzigen Schritten. So sind die Führungsetagen nach wie vor männerdominiert. Bei den Vorständen der 160 Dax-notierten Unternehmen stieg der Frauen-Anteil im letzten Jahr gerade einmal von mageren 7,3 auf dürftige 8,6 Prozent. Generell sind in Deutschland Frauen auf Chefposten eine Rarität, gemessen am EU-Durchschnitt. Die Männer schaffen es immer wieder, auf der Karriereleiter an den Frauen vorbeizuziehen, obwohl diese meist die besseren Abschlüsse haben. Und viele Frauen denken noch, sie seien selbst daran schuld, weil sie nicht gut genug sind. Nein, es greifen oft noch alte Klischees und gewachsene Männerbünde, die gern ihresgleichen in die Chefetagen oder Parlamente ziehen.

Schlechtere Bezahlung – weniger Anerkennung

Und obwohl jedes Jahr aufs Neue beklagt wird, dass in kaum einem anderen EU-Land die Differenz zwischen den Gehältern für Männer und Frauen so groß ist wie hierzulande, ändert sich daran nur wenig. Die typischen Frauenberufe, ob in der Pflege oder in der Erziehung, und die Jobs im Dienstleistungsbereich, werden schlechter bezahlt. Auch das hat mit mangelnder Anerkennung zu tun. Zudem arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit oder in Minijobs, was alles auch noch in äußerst geringen Renten mündet.

Immer mehr engagierte Väter

Ist nun alles verloren? Keineswegs. Es tut sich etwas, vor allem in den jungen Familien, in denen auch immer mehr Väter die unwiederbringliche Zeit mit ihren Kindern genießen wollen, Babyauszeit nehmen, verkürzt arbeiten oder zumindest auf den pünktlichen Feierabend achten. Da lösen sich alte Rollenmodelle langsam auf. Und zwar auf allen Seiten. Der fürsorgliche Vater wird auch in der Berufswelt mehr und mehr akzeptiert. Zudem wird weder die berufstätige Mutter schief angesehen noch diejenige, die sich voll um ihre Kinder kümmert.

Was Frauen wollen

Und in vielen Familien haben die Frauen längst das Kommando übernommen, entscheiden, wohin es in den Urlaub geht und dass es mal wieder Zeit ist für einen Theaterbesuch. In den Firmen und Institutionen dauert das wohl noch ein bisschen. Der Fachkräftemangel könnte als Beschleuniger wirken.

Frauen wollen gar nicht den Himmel auf Erden, die Hälfte der irdischen Macht reicht schon. Und mindestens so lange ist der Frauentag ein hilfreiches Datum, um mal inne zu halten und der Gleichberechtigung den Puls zu messen. Gern bei einem Glas Sekt.

Von Anita Kecke