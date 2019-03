Erfurt/Wetzlar

Werden kirchliche Feiertage wie Ostern oder Reformationstag zum Auslaufmodell? Über ein Drittel der Ostdeutschen kann sich durchaus vorstellen, dass einzelne kirchliche Feiertage durch mehr weltliche Feiertage, wie einen arbeitsfreien Frauentag oder Kindertag ersetzt werden. Eine Umfrage des Erfurter Marktforschungsinstituts INSA im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur Idea ergab, dass über 37 Prozent im Osten einen Austausch im Feiertagskalender wünschen. Im Westen sind es gut fünf Prozent weniger (32 Prozent). Auch in den Altersgruppen schwanken die Angaben: Während fast die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen den Austausch von Feiertagen wollen, sind es bei den über 65-Jährigen nur 29 Prozent.

Mecklenburger besonders kirchenkritisch

Allerdings gehen die Meinungen in den fünf ostdeutschen Bundesländern darüber überraschend weit auseinander. So sind in Mecklenburg-Vorpommern die änderungswilligen Kritiker von kirchlichen Festtagen sogar klar in der Mehrzahl: Über 55 Prozent wollen hier mehr weltliche Feiertage. Auch die Thüringer (knapp 43 Prozent) und die Sachsen-Anhalter (knapp 42 Prozent) folgen diesem Trend.

Sachsen hängen an traditionellen Festtagen

Anders dagegen die Sachsen: Hier stimmen nur 29,6 Prozent eine Feiertagsänderung zu und können sich beispielsweise statt arbeitsfreiem Buß- und Bettag mit einem Tag des Grundgesetzes anfreunden. Fast 50 Prozent lehnen das hingegen ab. Auch die Brandenburger sehen eine Änderung eher skeptisch: 32,5 Prozent stimmen mehr weltlichen statt kirchlichen Feiertagen zu, aber über 46 Prozent lehnen dies ab.

Muslime gespalten, AfD-Wähler meist gegen Änderungen

Kirchenmitglieder lehnen bundesweit mehrheitlich eine Änderung der traditionellen Feiertage ab. Dagegen sind Muslime in der Befragung geteilter Meinung (33 Prozent dafür, 30 Prozent dagegen. Konfessionslose tendieren für eine Reform der Feiertage (43 Prozent dafür, 37 Prozent dagegen). Wähler der Linkspartei sind mit 58 Prozent die größten Befürworter von mehr weltlichen Feiertagen. Am wenigsten davon halten die Wähler der AfD (22 Prozent), der FDP (25 Prozent) und der CDU (27 Prozent).

„Pfarrer sollen an Feiertagen keine Pseudopolitik betreiben“

Ersatzlos streichen aber wollen die wenigsten Deutschen einzelne kirchliche Feiertage: 62 Prozent lehnen eine Abschaffung ab, nur ein Fünftel (19 Prozent) ist dafür. Idea-Chefredakteur Matthias Pankau ist daher mit dem Ergebnis nicht unzufrieden: „Die Umfrage zeigt, dass trotz Kirchenaustritten und gesellschaftlichem Wandel die Menschen mehrheitlich nicht bereit sind, die traditionellen kirchlichen Feiertage zu opfern.“ Darin liege auch eine Chance und Aufgabe für Kirchen und Pfarrer: „Sie sollten an kirchlichen Feiertagen daher auch wirklich verständlich vom christlichen Glauben sprechen, anstatt Pseudopolitik zu betreiben.“

Zudem sind laut den INSA-Zahlen 47 Prozent der Befragten überzeugt, dass das Begehen von kirchlichen Feiertagen in Deutschland wichtig ist, um eine jüdisch-christliche Kultur aufrechtzuerhalten. Nur 26 Prozent stimmen dieser Aussage nicht zu. Für die INSA-Erhebung wurden im Zeitraum 15. bis 18. März 2030 Personen aus ganz Deutschland ab 18 Jahren befragt.

Von Olaf Majer