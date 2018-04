Von Leipzig an den Lober: Frauke Petry wird Delitzscherin

Delitzsch. Die Große Kreisstadt Delitzsch erhält eine prominente Einwohnerin hinzu. Wie die LVZ erfuhr, hat die ehemalige AfD-Politikerin Frauke Petry ihren Wohnsitz von Leipzig nach Delitzsch verlegt, wo sie in einem Ortsteil der Loberstadt ein Grundstück erworben hat. Dort wurde sie von Anwohnern bereits gesichtet.

Grundstück mit Haus gekauft

Auf LVZ-Anfrage bestätigte Petry am Mittwoch die Umzugspläne: „In der Tat haben wir in Delitzsch ein Grundstück mit Haus gekauft. Bei einer großen Familie mit vielen Kindern wächst mit der Zeit ganz natürlich der Platzbedarf. Entsprechend haben wir privat nach einer passenden Immobilie gesucht und sind dabei in Delitzsch fündig geworden.“ Jetzt stünden zunächst die dringende Sanierung und der notwendige Umbau des alten Hauses an. Vom Abschluss dieser Arbeiten hänge der Umzugstermin ab. „Wir freuen uns schon jetzt auf Delitzsch. Als Parlamentarier auf sächsischer Landes- sowie auf Bundes- und europäischer Ebene sind wir gern ab sofort Gesprächspartner für politische Anliegen von Bürgern und nordsächsischen Kommunalpolitikern“, so Petry weiter.

Die Chemikerin und ehemalige Unternehmerin erlangte ab 2013 öffentliche Bekanntheit als eine von zunächst drei, später zwei Parteisprechern der Alternative für Deutschland. Unmittelbar nach der Bundestagswahl im September 2017 gab sie ihre Trennung von der AfD bekannt und wechselte in die von ihr initiierte Blaue Partei.

Von Thomas Steingen