Frischer Wind in Dresden - Ministerpräsident Kretschmer steht für neuen Stil

Dresden . Kaiserwetter im Dezember – die alte Residenzstadt Dresden bot am Mittwoch schon vom äußeren Stimmungsbild her nicht die schlechteste Kulisse für eine Krönungszeremonie. Am Ende gab es dann zwar keine Krone und auch keinen Kaiser, aber immerhin einen Amtseid und einen Ministerpräsidenten für Sachsen.

Michael Kretschmer ist mit seinen 42 Jahren der jüngste Regierungschef der Bundesrepublik, und er steht auch für einen neuen Stil. Das beginnt schon mit der Art und Weise, wie er frei redet, sich ungezwungen gibt, selbstbewusst auftritt. Im Gespräch – nicht nur mit Journalisten – ist eine gewisse Lockerheit zu spüren, die dennoch nichts mit Oberflächlichkeit zu tun hat. Der Mann hat seine Werte und er vermittelt den Eindruck, dass er dazu auch steht. Dass die Linke von der Fortsetzung alter konservativer Politik spricht, ist ihrem Selbstverständnis als Opposition geschuldet, wird aber der Person nicht gerecht.

Keine guten Vorzeichen

Kretschmer steht für einen Aufbruch in der sächsischen CDU, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht die Besten sind: Er hat bei der Bundestagswahl im September in Ostsachsen sein Direktmandat an einen No-Name-Kandidaten von der AfD verloren. Er kam ins Amt durch den Rücktritt von Stanislaw Tillich, der äußerem Druck weichen musste. Er konnte nicht einmal für sich selbst votieren, musste seine Wahl von der Zuschauertribüne verfolgen, weil er gar kein Landtagsmandat besitzt. Und: von den möglichen 77 Stimmen aus der CDU-SPD-Koalition bekam er gestern nur 69. Das reichte zwar dicke, war aber auch ein Indiz für unsichere Kantonisten in den eigenen Reihen.

Entspannte Haltung bei der SPD

Interessant die entspannte Haltung bei der SPD. Hatten die beiden Spitzen Martin Dulig und Dirk Panter vor Wochen noch ins Horn geblasen, man werde sich die Zustimmung teuer abkaufen lassen, wirkten die Sozialdemokraten gestern fast so, als sei ihr Kandidat gewählt worden. Hintergrund dafür ist wohl die siebenseitige Absichtserklärung beider Parteien vom 11. Dezember, mit der die SPD Pflöcke einschlug – unter anderem in den Bereichen Bildung, Sicherheit, Kommunen und Infrastruktur. Das Papier kann man als Arbeitsauftrag an die Regierung betrachten, an deren Spitze nun Michael Kretschmer steht.

Mit ihm tritt in Dresden ein Politprofi an, der seit 2002 Bundestagserfahrung hat. Er gehört zu den jungen Konservativen um den Finanz-Staatssekretär Jens Spahn, die nach der Ära Merkel kommen. Insofern geht Sachsen mit dieser Personalie jetzt auch den ersten Schritt in Richtung Erneuerung auf Bundesebene. Was bitter nötig erscheint, wenn man die Hängepartie in Berlin betrachtet.

Viel Arbeit wartet in Dresden

In Dresden wartet viel Arbeit auf den neuen Mann, für weihnachtliche Besinnlichkeit bleibt da kaum Zeit. Schon am Montag soll Kretschmer sein neues Kabinett vorstellen. CDU-Finanzminister Georg Unland bereitet dem Koalitionspartner SPD so viel Bauchschmerzen, dass er kaum zu halten sein dürfte ...

Von Jan Emendörfer