Bei Temperaturen um die 15 Grad und viel Sonnenschein wird das Wetter zum Wochenbeginn in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen frühlingshaft. „Die Sonne scheint meist ungestört, nur ab und an gibt es ein paar Wolken“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Leipzig. Bis Mitte der Woche hält das freundliche Wetter demnach an. Die Nächte sind laut DWD aber weiterhin kalt, zum Teil gibt es Frost. „Zwiebellook ist zu empfehlen. Winterlich anziehen am Morgen, sommerlich am Nachmittag“, so der Meteorologe.

Auch in den Bergen sind die Temperaturen mit 12 Grad auf dem Brocken und sechs Grad auf dem Fichtelberg eher frühlingshaft. Die sehr trockene Luft konserviere allerdings den Schnee, hieß es. Die Bedingungen für Wintersport seien nahezu perfekt. Immerhin liegen laut DWD auf dem Brocken noch 1,67 Meter Schnee, im Erzgebirge ist die Schneedecke oberhalb von 600 Metern noch gut einen halben Meter dick.

Von LVZ