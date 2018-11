Leipzig

Im Sommer 2024 wird Leipzig als einzige Stadt in Ostdeutschland Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft sein. Vier Vorrundenspiele sollen in der Red-Bull-Arena stattfinden und in der Messestadt farbenfrohes Turnierambiente verbreiten. Eine Art „Hausrecht“ über das Rund an der Festwiese wird in dieser Zeit die UEFA haben. Angesichts der anspruchsvollen Forderungen des Fußball-Verbandes an die Austragungsorte sehen Kritiker aber demokratische Grundrechte gefährdet.

Neben einer womöglich exklusiven Steuerbehandlung der UEFA gilt eine Verzichtserklärung in den offiziellen Turnier-Regularien als Hauptkritikpunkt. Darin heißt es unter anderem, dass die Austragungsorte innerhalb eines Sperrkreises rings um die EM-Arenen keine Demonstrationen oder religösen Veranstaltungen zulassen. Einige Rechtsexperten, so wie der ehemalige Bundesverfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem, halten dies für verfassungswidrig – weil das Demonstrationsrecht in Deutschland ein Grundrecht ist.

Landespolitiker Valentin Lippmann (Grüne) sieht es ähnlich, hat deshalb beim zuständigen Innenminister nachgefragt, ob die Stadt Leipzig eine solche Garantieerklärung tatsächlich unterzeichnet hat. Ja stimmt, so die Angaben aus Dresden. Aber ein konkretes Demoverbot sei nicht dabei gewesen. Allerdings könne die Polizei in Folge von konkreten Lagebeurteilungen innerhalb des Sicherheitskonzepts trotzdem „geeignete und notwendige Maßnahmen“ ergreifen. Würde im konkreten Fall vielleicht heißen: Wenn der türkische Präsident zum Spiel nach Leipzig kommt, können Proteste am Stadion wegen Sicherheitsbedenken untersagt werden.

„Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ein hohes, schützenswertes Gut“, sagt Grünen-Politiker Lippmann. Ihm ist unverständlich, wie sich DFB und Bewerberstädte überhaupt solchen Regularien unterwerfen konnten. Er erwartet nun von Innenminister Roland Wöller (CDU), dass dieser klar stellt: Verbands-Regularien dürfen nicht zu Versammlungsverboten führen. „Er sollte das − zusammen mit den Innenministern der anderen Länder, in denen sich Austragungsstätten befinden − auch gegenüber der UEFA deutlich machen“, so Lippmann.

