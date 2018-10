Flöha

Nach dem Brand einer Fußgängerbrücke in Flöha (Landkreis Mittelsachen) ist das Bauwerk nicht mehr zu retten. „Bei dem Feuer wurde die Stahlkonstruktion der Brücke derart verzogen, dass sie abgerissen werden muss“, sagte der Oberbürgermeister von Flöha, Volker Holuscha (Die Linke), am Montag. Der Brand war am Freitagnachmittag nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch einen Kurzschluss an einem Kabel ausgebrochen. Als wahrscheinlichste Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärte.

„Es wird einen Neubau der Brücke geben müssen“, betonte der Oberbürgermeister. Sie sei die einzige Verbindung zu dem angrenzenden Wohngebiet. Die Kosten für einen Neubau lägen im siebenstelligen Bereich und seien für die Stadt alleine nicht zu stemmen.

Unterdessen müssen sich die Einwohner nach Angaben Holuschas wohl noch bis Ende der Woche auf Einschränkungen bei der Nutzung von Telefon und Internet einstellen müssen. „Eine von uns beauftragte Firma stellt eine Kabelbehelfsbrücke, über die dann unsere Kabel geführt werden sollen. Vor Ort arbeiten unsere Mitarbeiter und vier weitere Firmen in unserem Auftrag, um die Schäden so schnell wie möglich zu beheben“, teilte die Telekom am Montag auf Anfrage mit. Wie viele Kunden betroffen sind, konnte das Unternehmen nicht sagen.

Die Brücke war am Freitagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte mit rund 50 Einsatzkräften die Flammen zwar schnell unter Kontrolle, konnte die Brücke aber nicht retten. „Das Asphalt auf der Brücke hatte wie ein Brandbeschleuniger gewirkt“, erklärte der Oberbürgermeister, der sich kurz nach dem Ausbruch des Feuers persönlich ein Bild am Brandort verschafft hatte. Die Stromversorgung war am Freitag für rund 90 Minuten unterbrochen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben aber niemand.

