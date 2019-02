Dresden

Das sächsische Handlungsprogramm gegen den Lehrermangel sollte der große Wurf sein – doch nun entpuppt sich zumindest ein wesentlicher Bestandteil als Bumerang: Für die meisten Grundschullehrer, die schon lange im Dienst sind und nicht verbeamtet werden können, würden die geplanten Höhergruppierungen zu ihren Ungunsten ausfallen. Konkret geht es um etwa 2000 Euro pro Jahr, die ältere Lehrkräfte aufgrund einer Tarifrechtsregelung gegenüber jüngeren verlieren würden. Der Grund liegt in der Nicht-Anrechnung von höheren Erfahrungsstufen – im sogenannten Stufenverlust. Aus dem gleichen Grund wären auch Lehrer aller Schularten benachteiligt, die laut sächsischem Handlungsprogramm eine Beförderungsstelle annehmen, etwa als Oberstufenberater oder Fachleiter – und für mehr Verantwortung gut 600 Euro im Jahr weniger als herkömmliche Lehrkräfte erhalten würden.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hat deshalb die eigentlich für den Jahresbeginn avisierte Höhergruppierung der Grundschullehrer ausgesetzt, um Ungerechtigkeiten für Tausende betroffene Lehrer zu vermeiden. In einem Brief an jede Grundschule in Sachsen hat Piwarz jetzt das Problem erläutert – und klargemacht, dass der Freistaat aus rechtlichen Gründen die kommenden Tarifgespräche abwarten will.

„Es lässt sich niemandem erklären, weshalb Lehrkräfte, die seit 30 Jahren im Dienst sind, plötzlich wie jemand eingestuft werden, der erst zehn Jahre unterrichtet. Langjährig Geleistetes wird also nicht anerkannt“, sagt Uschi Kruse, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Für sie steht fest: „Der Freistaat erfüllt seine Versprechen nicht. Die Grundschullehrer müssen zu der Ansicht kommen, dass politische Aussagen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen.“ Es sei kein Wunder, das sich viele Lehrer verschaukelt fühlten, sagt Uschi Kruse.

Eine Lösung könnte bei der neuen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst gesucht werden, die an diesem Mittwoch und Donnerstag in Potsdam für die Bundesländer stattfindet. Neben der grundlegenden Forderung der Gewerkschaften nach einer Gehaltserhöhung von sechs Prozent beziehungsweise mindestens 200 Euro monatlich mehr liegt auch die Forderung der Sachsen-GEW auf dem Verhandlungstisch. „Ich erwarte, dass sich der Finanzminister für unsere Lehrer einsetzt“, macht Uschi Kruse klar.

Doch der Freistaat ist bei den Gesprächen ein bundesweit einzigartiger Sonderfall: Da Lehrer hier im Regelfall bislang nicht verbeamtet wurden, gilt für sie das Tarifrecht – im Gegensatz zu ihren Kollegen in den meisten anderen Bundesländern. „Die Entgeltordnung, um die es für die Höhergruppierung geht, ist bei der Tarifrunde nicht vorrangig“, erklärt Manuela Schmidt, die Tarifkoordinatorin der Gewerkschaft Verdi. Heißt, es wird in erster Linie wegen Gehaltssteigerungen verhandelt, die dann bundesweit gelten – „die sich aber für ältere Grundschullehrer in Sachsen nicht auswirken“, stellt GEW-Landeschefin Kruse fest.

Unabhängig vom Ausgang dieses sächsischen Sonderfalls steht bereits eine Streikdrohung der Gewerkschaften im Raum: Sollte bei den Gesprächen in Potsdam keine Einigung mit den Arbeitgebern, also den Bundesländern, über Gehaltserhöhungen erzielt werden, könnte es schon bald zu Arbeitsniederlegungen kommen. Da aber bereits eine dritte Verhandlungsrunde für Ende Februar terminiert ist und von den Bundesländern noch kein Gegenvorschlag existiert, scheint eine Einigung unwahrscheinlich.

