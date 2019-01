Merseburg

„Treten Sie ein“, sagt Sarah Rohrberg. „Es wird privat.“ Auf mehreren Staffeleien stehen unvollendete Gemälde Willi Sittes (1921–2013). Daneben Pinsel, Farben, ein Spiegel mit Goldrahmen. Drei Schritte weiter ein Tisch und eine weiche Sitzgruppe, dahinter Regale mit Romanen, Lexika und Bildbänden. Ihr Vater habe an diesem Tisch mit Freunden diskutiert, Kater Oskar gekrault und gelesen. „Aber setzen Sie sich doch.“

Die Möbel und die Utensilien aus dem Atelier des Malers stehen im obersten Geschoss der Curie nova des Merseburger Domes. Hinter der nächsten Tür geht es in einen Teil der Ausstellungsräume, wo derzeit das Druckgrafische Werk des Hallensers im Mittelpunkt steht. Nach dem Tod Sittes hat die Familie das Atelier-Inventar als Dauerleihgabe nach Merseburg gegeben. Die Sitte-Galerie in der Domkurie selbst wurde bereits 2006 mit Bundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD) eingeweiht, der schon vor 1989 bei Ausstellungseröffnungen Sittes im Westen zugegen war.

Rohrberg, Sittes Tochter aus zweiter Ehe mit Frau Ingrid, arbeitet seit 2004 für die Sitte-Stiftung. Das nächste, zumindest für sie wichtige Datum ist der 30. Mai: Ihr letzter Arbeitstag als einzige Festangestellte ebendieser Stiftung. Sie spricht von einem äußerst unbefriedigenden Zustand. Klamm sei die Stiftung, sehr klamm. Mehr will sie nicht sagen.

Die Entwicklung habe sich schon lange angedeutet. Hans-Hubert Werner spricht ruhig und unaufgeregt. Er ist Stiftungsvorsitzender und als CDU-Abgeordneter Vorsitzender des Merseburger Stadtrates. Schon zu ihrem Start sei die Stiftung finanziell nicht ausreichend ausgestattet gewesen.

Dieser Zustand habe ihre Arbeit über all die Jahre beeinträchtigt. Ende 2018 zog der Vorstand dann die Reißleine. Nicht nur, dass die Stiftung der Sitte-Tochter kündigte; aus dem Stiftungsbesitz wurden auch drei Gemälde verkauft. Zwei davon spülten bei einer Auktion 18 000 Euro in die Kassen, über den Erlös des dritten Werks sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der Stiftung hat das kurzzeitig etwas Luft verschafft, sagt Werner. Aber an der „insgesamt schwierigen Situation“ habe sich im Grunde nichts geändert. „Wir sind zwar nicht insolvent, aber im Handeln eingeschränkt.“ Zum „Geburtsfehler“ der Stiftung gehöre, dass weder vom Land, noch von der Kulturstiftung des Landes oder der Bundeskulturstiftung Geld kam. Sponsor Gazprom Germania ist schon vor Jahren abgesprungen, die Saale-Sparkasse hält zwar noch die Stange, muss ihr Engagement aber drosseln.

Zum Glück helfe die Stadt Merseburg so gut es eben gehe. Hinter den Kulissen gebe es jetzt Gespräche mit dem Land Sachsen-Anhalt, die unselbstständige Stiftung in die Kulturstiftung zu überführen. Mehr will Werner aber nicht sagen.

Die Entscheidung, Sittes Werk vor mehr als zehn Jahren nach Merseburg zu holen, rief in der Domstadt Freude hervor, aber nicht nur. Zwar zählt der Hallenser neben Bernhard Heisig, Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer „unbestritten zu den herausragenden Malerpersönlichkeiten der DDR“, heißt es auf der Internetseite der Stadt.

Aber zur Eröffnung der modernen Galerie in dem jahrhundertealten Gemäuer wurde neben viel Lob auch Kritik laut. Wieso, so der Tenor, widmet die Stadt einem der zugrunde gegangenen DDR treu ergebenen Maler und Kulturpolitiker ein ganzes Museum?

Sitte, der zum Stammpersonal der Volkskammer zählte und 14 Jahre Präsident des Verbandes der Bildenden Künstler der DDR war, streifte mit der Wende nicht alles ab, wofür er stand. Während man ihm in seiner Heimatstadt Halle wegen seines politischen Engagements für Sozialismus und Arbeiter- und Bauernstaat keinen Platz für sein künstlerisches Werk einräumte, zeigte sich die andere Saalestadt hingegen offen. „ Merseburg blickte da weiter voraus“, heißt es zum Zehnjährigen der Galerie auf der Homepage Merseburgs. Annähernd 100 000 Besucher hätten bis dahin die Willi Sitte Galerie besucht, die von einem Förderkreis gemanagt wird.

Bis heute polarisiert der Maler. In böhmischen Kartzau wurde Sitte 1921 geboren und studierte an der Meisterschule für Malerei in Kronenburg/ Eifel – unter anderem bei dem NS-Mann Werner Peiner. Diesen Fakt griff jetzt ein Merseburger auf und bezeichnete Sitte in einer E-Mail, die er an rund 1600 Adressaten verschickte, als Nazi. Stiftung und Galerie wurden gleich mit in die braune Ecke gestellt und deren Schließung gefordert.

Der Verfasser blendet aus, entgegnet Stiftungsvorstand Werner, dass Sitte eben gegen diesen Lehrer den Aufstand probte, woraufhin er 1941 an die Ostfront musste. Aus gesundheitlichen Gründen kam Sitte später nach Italien. Dort desertierte er und schloss sich 1944 den Partisanen an. Die Stadt Montecchio Maggiore bei Vicenza verlieh ihm für seinen Mut 2008 die Ehrenbürgerwürde.

Werner winkt genervt ab. Man habe wirklich andere Probleme. So müsste ein Teil des Sitte-Nachlasses – zum Bestand gehören 240 Gemälde und mehr als 1000 Handzeichnungen und Grafiken – dringend restauriert werden. Es wäre wünschenswert, die Arbeiten durch die Staatliche Galerie Moritzburg in Halle betreuen zu lassen. „Schon wegen der restauratorischen Möglichkeiten dort.“

Christian Philipsen, Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, bestätigt Gespräche. „Das steckt aber alles noch in den Kinderschuhen“, sagt er. Wobei es nicht darum gehe, den klammen Merseburgern mit Geld aus der Patsche zu helfen. Vielmehr prüfe man, die Sammlung in Halle museal zu betreuen – oder wenigstens Teile davon.

Unabhängig von diesen Gesprächen bieten die Hallenser dem einst geschmähten Sohn zu dessen 100. Geburtstag endlich die große Bühne, die ihm bislang verwehrt blieb. 2021 soll es laut den Worten Philips für Sitte eine große Retrospektive in der Moritzburg geben.

In Merseburg versucht man indes zu retten, was zu retten ist. Um die vom Freundeskreis betriebene Galerie weiter am Leben zu halten, gibt es Überlegungen der Stadt, mit der Tourismus-Information in die unteren Räumlichkeiten der Domkurie zu ziehen. In der Nähe des Schlosses sei die sowieso besser aufgehoben als auf dem Marktplatz, heißt es.

Damit verspricht man sich zugleich mehr Besucher in der Galerie und im Galerie-Café. Von weiteren Gemälden will sich die Stiftung auf keinen Fall trennen, sagt Werner.

Rohrberg arbeitet an der für sie letzten Werkschau. Die neue Ausstellung soll ihren Vater anders zeigen, als man ihn zumeist kennt. Vor seinen Schichtarbeitern unter der Dusche oder seinen barocken Paaren im Liebeskampf beschäftigte sich Sitte intensiv mit der Malerei der klassischen Moderne, ließ sich von Pablo Picasso oder Fernand Léger inspirieren. Ein Teil der Arbeiten ist aktuell noch in der Kunsthalle Rostock zu sehen.

Erstmals gezeigt werden im Mai auch fünf Bilder Sittes, die ein Sammler aus Frankfurt am Main der Stiftung als Dauerleihgabe vermacht hat – ebenfalls Arbeiten aus der Zeit zwischen 1950 und 1970. Dem Sammler, sagt Rohrberg ohne jeden Unterton, sei es wichtig, dass die Gemälde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Von Andreas Dunte