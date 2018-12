Leipzig

Ungeeignete Medikamente, unerwünschte Wechselwirkungen bei der Einnahme von mehreren Wirkstoffen gleichzeitig – die Arzneimitteltherapie in Sachsen weist laut Krankenkasse Barmer erhebliche Sicherheitslücken auf. Zu diesem ernüchternden Fazit kommt ihr aktueller Arzneimittelreport.

So erhöhe beispielsweise eine Vielzahl an verordneten Medikamenten das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen, konstatiert Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. Dabei müsse über die Hälfte der in Rente befindlichen sächsischen Patienten mehrere Tabletten, Salben, Tropfen oder Sprays einnehmen. Magerl geht davon aus, dass in Sachsen rund 107 000 Versicherte (30 Prozent) allein der Barmer von dieser Polypharmazie betroffen sind. Hochgerechnet bedeutet das im Freistaat sogar 1,1 Millionen Personen, die potenziell dem Risiko gefährlicher Wechselwirkungen oder von Medikationsfehlern ausgesetzt sind. In Thüringen wären es rund 590 000.

Gefährliche Schmerzmittel

Dazu komme, dass rund 60 Prozent der Patienten in Sachsen, aber auch in Thüringen mehrere Ärzte und jeweils rund 30 Prozent verschiedene Apotheken aufsuchten. „Da den Überblick zu behalten, fällt natürlich schwer“, sagt Magerl. Er kritisiert weiter, dass nicht nur zu schnell und zu viele Medikamente verschrieben werden, sondern unnötig auch solche mit erheblichen Nebenwirkungen.

Als Beispiel nennt er Protonenpumpenhemmer, die bei Refluxerkrankungen gegen den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre eingesetzt werden, wie Omeprazol oder auch Pantoprazol. Rund 13 Prozent der Versicherten bekamen 2016 ein derartiges Medikament, tatsächlich eine Refluxerkrankung hatte davon aber nur die knappe Hälfte (44 Prozent). „Es geht nicht darum, bei Medikamenten zu sparen, die mittlerweile im Bereich weniger Euro Kosten angekommen sind, sondern darum, schwerwiegende Folgeerkrankungen zu verhindern“, so Magerl.

Weiteres Problem ist die Verordnung ungeeigneter Arzneimittel: So sollen Menschen mit Herzschwäche keine entzündungshemmenden Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Diclofenac verordnet werden, da diese – so Magerl – „je nach Dosierung die Sterblichkeit zum Teil signifikant erhöhen können“. In der Praxis allerdings erhielten von den Patienten mit Herzmuskelschwäche 17 Prozent Ibuprofen und neun Prozent Diclofenac. Dazu kommen altersungeeignete Medikamente, die bei älteren Patienten zusätzliche Risiken hervorrufen. Davon waren je knapp ein Viertel der Barmer-Patienten über 65 Jahre in Sachsen und in Thüringen betroffen.

Last not least: Eine bei bestimmten Medikamenten vorgeschriebene Überwachung, beispielsweise des Blutbildes, findet nur eingeschränkt statt. Im Falle des Schmerzmittels Metamizol gerade mal bei der Hälfte der Patienten.

Medikationsplan hilft

Magerl verweist darauf, dass Patienten der gesetzlichen Krankenkassen mit mindestens drei verordneten Medikamenten seit 2016 den Anspruch auf einen Medikationsplan vom Haus- oder Facharzt haben. Derzeit arbeite seine Kasse darüber hinaus an einer Anwendung für ein digital gestütztes Arzneimitteltherapie- und Versorgungsmanagement (AdAM), die nach einer Pilotphase in Nordrhein-Westfalen auf alle Bundesländer ausgedehnt werden und Patienten helfen soll, die mindestens fünf Arzneimittel über zwei Quartale einnehmen.

Insgesamt stiegen die Kosten für verordnete Arzneimittel bei der Barmer im vergangenen Jahr um 154 Millionen Euro auf 5,49 Milliarden Euro. Dafür waren zu 85 Prozent steigende Arzneimittelpreise und zu 15 Prozent die Steigerung der Verordnungen Ursache. Am höchsten waren die Ausgaben pro Versichertem im Osten, was mit dem hohen Durchschnittsalter der Bevölkerung zu tun hat: Sachsen 1044 Euro, Sachsen-Anhalt 985 Euro und Thüringen 946 Euro. Dagegen mussten in Bremen lediglich 645 Euro gezahlt werden.

Die Barmer Sachsen hat einen Anteil von rund 10 Prozent und die Barmer Thüringen einen Anteil von 12 Prozent an der Anzahl der gesetzlich Krankenversicherten.

Von Roland Herold