Gegen Lehrermangel: Verbeamtung bis 42 Jahre und Aufwertung von DDR-Abschlüssen

Dresden. Die schwarz-rote Koalition hat sich offensichtlich auf ein Maßnahmenpaket gegen den Lehrermangel verständigt. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass das Kabinett am Freitagmorgen in Dresden zu einer Sondersitzung zusammengekommen ist. Weitere Informationen sollen um 12.30 Uhr bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei folgen.

Laut „Freier Presse“ sieht das Paket eine Verbeamtung neuer Lehrkräfte ab Januar kommenden Jahres vor. Außerdem können sich demnach auch bereits beschäftigte Lehrer, die unter 42 Jahre alt sind, verbeamten lassen. Ferner sollen angestellte Lehrer finanziell bessergestellt und Grundschullehrer höher eingruppiert werden.

Die Kosten für Verbeamtung und Zusatzleistungen liegen der „Freien Presse“ zufolge bei 1,6 Milliarden Euro. Darin enthalten seien Nachzahlungen für den Generationenfonds, aus dem die Beamten-Pensionen beglichen werden.

Daneben gibt es eine weitere Reihe von Maßnahmen, die für Verbesserungen an Schulen sorgen sollen. So werden Grundschullehrer und Lehrer, die in der DDR studiert haben, künftig in höhere Gehaltsgruppen eingestuft.

Von LVZ