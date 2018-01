Gehaltsatlas zeigt Top- und Flop-Branchen in Sachsen

Leipzig. In Sachsen verdienen Arbeitnehmer weniger als in den alten Bundesländern. Zu diesem Schluss kommt der Gehaltsatlas 2018, für den das Portal Gehalt.de mehr als 750.000 Vergütungsdaten ausgewertet hat. Die Studie gibt auch Einblick in die Top- und Flop-Branchen in Sachsen. Daten des Landesamts für Statistik zeigen außerdem, wie die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz im Einkommensvergleich abschneiden.

Berufseinsteiger verdienen nach der Lehre im Spitzenland Hessen im Durchschnitt 33.509 Euro pro Jahr. Akademiker kommen dort sogar auf einen Verdienst von 51.517 Euro. Anders in Sachsen: 22.858 Euro bringt ein Arbeitnehmer nach der Ausbildung nach Hause. Bei Studierten ist der Unterschied zu Hessen noch deutlicher: Berufsanfänger im Freistaat verdienen laut Studie 35.141 Euro. Sachsen rangiert bundesweit an viertletzter Stelle, hinter Thüringen und nur noch vor Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Bei den Einkommen insgesamt liegt Sachsen laut Gehaltsatlas im Bundesdurchschnitt gerade einmal bei einem Niveau von 76,9 Prozent. Thüringen liegt mit 78,2 Prozent knapp darüber, Sachsen-Anhalt schneidet mit 75,4 Prozent noch schlechter ab. Ein wichtiger Grund liege darin, dass in den neuen Bundesländern vor allem kleine bis mittelgroße Unternehmen ansässig seien. „DAX-Unternehmen und kapitalstarke Firmen sind größtenteils in den alten Bundesländern vertreten“, so Philip Bierbach von Gehalt.de.

Top-Verdiener und Schlusslichter

Zu den Top-Verdienern in Sachsen gehört, wer einen Job in der Halbleiter-Industrie hat. Dort liegt das Durchschnittgehalt laut Erhebung bei 57.772 Euro. Auch hier wird die Lücke zu anderen Bundesländern sichtbar: Auch in Nordrhein-Westfalen gilt die Branche als Top, dort liegt der Mittelwert beim Jahresgehalt aber schon bei 77.642 Euro. Zu den Top-3-Branchen in Sachsen gehören außerdem die Banken (51.461 Euro Gehalt) und Pharmaunternehmen (48.457 Euro Gehalt).

Schlusslicht bildet das Hotel- und Gaststättengewerbe: Dort liegt das Jahresgehalt in Sachsen im Durchschnitt bei 23.880 Euro. Auch in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz sind Arbeitnehmer in der Gastro-Branche nicht auf Rosen gebettet – aber aufgrund des allgemeinen Lohnniveaus schneiden Vollzeitbeschäftigte besser ab. Der Verdienst liegt in Rheinland-Pfalz bei durchschnittlich 27.293 Euro, in NRW sogar bei 30.143 Euro.

Bundesweit gehörten Zimmerpersonal, Küchengehilfen, Rezeptionisten und Kellner zu den Gruppen mit den geringsten Gehältern. An der Spitze der Einkommen stehen im Gesamtvergleich Ober- und Fachärzte, Finanzmanager und Ingenieure.

Einkommen in Leipzig, Chemnitz, Dresden

Beim Monatseinkommen hat die Landeshauptstadt in Sachsen bei den Großstädten die Nase vorn. Laut Statistischem Landesamt lag 2016 das mittlere persönliche Nettoeinkommen bei den Erwerbstätigen in Dresden bei 1584 Euro, in Leipzig bei 1486 Euro und in Chemnitz bei 1463 Euro. Das Leipziger Amt für Statistik ergänzt im Quartalsbericht III/2017, dass der Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit 36 Stunden pro Woche und mehr in allen drei Großstädten bei 71 bzw. 72 Prozent liege.

Die Leipziger Statistiker nehmen auch die Wirtschaftsstruktur der Städte unter die Lupe. Dresden eröffne im Bereich Forschung und Entwicklung sowie als Landeshauptstadt in der öffentlichen Verwaltung sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Leipzig beschäftige rund ein Drittel der Erwerbstätigen im in den wenig zahlenden Branchen Handel, Gastgewerbe und Verkehr. Beim produzierenden Gewerbe liege Chemnitz mit 27 Prozent vorn. Der Anteil dieser eher gut zahlenden Branchen liege in Dresden wie in Leipzig nur bei 20 Prozent.

Von Evelyn ter Vehn