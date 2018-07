Halle/Leipzig

Wichtiger Zwischenschritt zur Vollendung der A 143, die zwischen der A 38 Leipzig–Göttingen und der A 14 Leipzig–Magdeburg den westlichen Lückenschluss rings um die Saalestadt Halle bringen soll: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat einen Eilantrag eines Unternehmens im Saalekreis gegen die Baugenehmigung abgelehnt. Dies teilte das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt jetzt mit. „Mit dieser Entscheidung sind wir der Umsetzung dieses Verkehrsprojektes einen Schritt näher“, so der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye. Die Entscheidung der Leipziger Richter eröffnet die Möglichkeit, mit den vorbereitenden Arbeiten – Erkundung von Altbergbaugebieten, archäologische Grabungen, Belastungsproben für eine Saalebrücke, Kampfmittelortung und Umsiedlung von Zauneidechsen – zu beginnen. Das Aufatmen im Nachbarbundesland ist bis weit nach Sachsen zu hören, wo Autofahrer bei Fahrten gen Nordwesten ebenso von der neuen Trasse profitieren werden.

Das Durchatmen war in den letzten Wochen schon einmal zu vernehmen, als der Naturschutzbund Sachsen-Anhalt Ende Mai verkündete, nicht gegen den Weiterbau der A 143 klagen zu wollen. Doch kurz vor Ablauf der Klagefrist gingen mindestens zwei Klagen beim zuständigen Bundesverwaltungsgericht ein. „Eine ist mit einem Eilantrag auf aufschiebende Wirkung versehen“, sagte Gerichtssprecherin Petra Hook Mitte Juni. Dieser ist nun vom Tisch. Die Entscheidung in der Hauptsache wird für Mai 2019 erwartet. Ein Kläger, ein Landwirt, soll seine Klage schon zurückgezogen haben.

Der andere Kläger ist Jürgen Rohrmoser, Chef der Kaolin- und Tonwerke GmbH in Salzmünde. Seiner Firma gehören 625 Quadratmeter – größer als ein Basketball- und kleiner als ein normales Handballfeld –, die für den Autobahnbau benötigt werden. Bei Gericht ist er kein Unbekannter, hatte er außer der aktuellen Klage schon 2005 – erfolgreich – mit anderen den Weiterbau der noch fehlenden 12,6 Kilometer der A 143 verhindert. Doch nicht nur gegen die Autobahn, sondern Anfang 2016 auch gegen die Ortsumgehungsstraße im sachsen-anhaltischen Naumburg (Burgenlandkreis), die über rund 50 000 Quadratmeter eines weiteren, ihm gehörenden Grundstücks führen soll, schaltete er Justitia ein. Hier bekam er teilweise recht, die Bundesrichter verfügten eine neue Trassenabwägung. Der Bau der Umgehungsstraße verzögert sich dadurch deutlich.

Ein LVZ-Besuch in Salzmünde zeigt: Das Werksgelände ist verwaist. Seit Jahren schon, wie Anwohner berichten. Viele Gebäude machen nicht den Eindruck, als seien sie noch kürzlich genutzt worden. Von Kaolinabbau keine Spur. Gleiches Bild bei Naumburg: Hier wird nach wie vor kein Ton gewonnen, seit über 40 Jahren sollen die Arbeiten schon ruhen. Die Firma besitzt außer an diesen beiden Orten noch in Roßbach bei Braunsbedra die größte Tongrube im mitteleuropäischen Raum, die sie auch erfolgreich betreibt. Warum also die Klage?

Hinter den Kulissen in der Landeshauptstadt Magdeburg wird kolportiert, dass es nur ums Geld geht. Wie aus Ministeriumskreisen zu erfahren ist, hat der Firmenchef beispielsweise in der Causa Naumburg einen Anspruch auf acht Millionen Euro Entschädigung geltend gemacht, Später sei die Forderung auf zwei Millionen reduziert worden. Das Land habe, so Insider, deutlich weniger als eine Million geboten – eine Antwort steht noch aus.

„Wir müssen erst noch die Begründung der Klage abwarten“, erklärte Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) zur aktuellen A­ 143-Klage Rohrmosers auf LVZ-Anfrage. Danach werde es eventuell Gespräche mit dem Eigentümer zwecks einer außergerichtlichen Einigung geben. Die Verhandlungen würden durch die weitgehend öffentliche Projektmanagementgesellschaft Deges erfolgen. Mehr wollte der Minister zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

In welcher Größenordnung eine Entschädigung für die 625 Quadratmeter liegen könnte, ist noch unklar. Einen Hinweis haben die Leipziger Richter jetzt gegeben, indem sie den Wert des Streitgegenstands mit 30 000 Euro beziffert haben. Der Hickhack um die 625 Quadratmeter ist durchaus ein Vabanquespiel für Firmenchef Rohrmoser. Sollte das Bundesverwaltungsgericht seine Klage abweisen, könnte ihm sogar eine Zwangsenteignung drohen – mit deutlich schlechteren Konditionen.

Jürgen Rohrmoser war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Selbst im Lions-Club Halle, wo er Mitglied ist, hat man keine privaten Kontaktdaten. Doch ob nun Enteignung oder Entschädigung – mit rund 350 Millionen Euro dürfte die A 143-Vollendung der teuerste Autobahnabschnitt werden, der in Sachsen-Anhalt je gebaut wurde.

Von Martin Pelzl