Gesundheit kostet mehr: Starker Anstieg für Heil- und Hilfsmittel

Leipzig/Berlin. Die Kosten für Heil- und Hilfsmittel sind nach Daten der Barmer Krankenkasse massiv gestiegen. Allein bei der Barmer, der zweitgrößten Krankenkasse in Deutschland, überschritten die Gesamtausgaben im Jahr 2016 erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro, wie aus dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Heil- und Hilfsmittelreport der Krankenkasse hervorgeht.

Demnach stiegen die Ausgaben für Hilfsmittel um rund neun Prozent, das entspricht einem Zuwachs von rund 84 Millionen Euro. Bei den Heilmitteln stiegen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um etwa drei Prozent, was einem Plus von rund 26 Millionen Euro entspricht. Die Anzahl der Versicherten, die Heil- und Hilfsmittel erhielten, blieb laut Report nahezu identisch.

Besorgt äußerte sich der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Christoph Straub, über große regionale Unterschiede: „Allein die medizinische Notwendigkeit und nicht regionale Besonderheiten dürfen die Verordnung von Heilmitteln wie etwa der Physiotherapie bestimmen“, forderte er. In der Physiotherapie, dem mit Abstand größten Block unter den Heilmitteln, fällt eine große Spannbreite auf. Sie reicht bei den Ausgaben je Versicherten im Jahr 2016 von 50 Euro in Bremen bis zu 82 Euro in Berlin. Diese regionalen Differenzen seien nicht durch medizinische Notwendigkeiten zu erklären, sagte Straub. Dies müsse untersucht werden.

Auch weist der Report deutliche Unterschiede bei den Geschlechtern auf. So erhalten Frauen häufiger als Männer Hilfsmittel wie etwa einen Rollstuhl oder eine Prothese (29 gegenüber 22 Prozent). Bei den Heilmitteln ist der Unterschied noch größer. Hier bekommen 26 Prozent der Frauen, aber nur 17 Prozent der Männer eine Verordnung.

