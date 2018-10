Chemnitz

Im Fall der in Chemnitz getöteten Frau hat der Verdächtige die Tat gestanden. Der unter Mordverdacht stehende Ex-Lebensgefährte der 31-Jährigen gab bei der Vernehmung der Polizei zu, „dass er sie getötet hat“, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Staatsanwaltschaft am Dienstag. Laut dem Obduktionsergebnis starb die Frau an Stichverletzungen. Sie war in der Nacht zum Montag leblos in ihrer Wohnung gefunden worden.

Der 32-Jährige, der sich nach dem Messerangriff selbst verletzte, wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Nach einem Bericht der „Dresdner Morgenpost“ hat die Frau eine siebenjährige Tochter. Das wollte die Staatsanwältin nicht bestätigen, auch zum Motiv des Mannes machte sie keine Angaben. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.

Von LVZ