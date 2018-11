Die Leipziger Messe will sich für künftige Herausforderungen wappen. Dafür werden mehr als zehn Millionen Euro investiert. Das Geld soll in neue Messeformate fließen, in neue digitale Angebote – und in die Infrastruktur des Leipziger Messegeländes, sodass Besucher leichter zu den Veranstaltungen kommen.