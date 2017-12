Glückskurve der Deutschen steigt wieder

Leipzig. Von wegen trübe Stimmung in Deutschland. Zuversicht greift um sich. Nach einer Umfrage der Leipziger Volkszeitung zum Jahreswechsel sind deutlich mehr Menschen zufrieden mit dem alten Jahr als in der Umfrage vor zwölf Monaten. Die Glückskurve der Deutschen zeigt steil nach oben, und das in Ost wie West. Für fast jeden Zweiten (deutschlandweit 44 Prozent) lief es 2017 richtig gut. 2016 sagten dies nur 39 Prozent aller Befragten. Damit sind die Bürger aus dem Stimmungstief des vergangenen Jahres heraus. Im Westen äußern sich jetzt 45 Prozent rundum zufrieden mit dem zu Ende gehenden Jahr 2017, im Osten 43 Prozent. Das sah vor Jahresfrist noch anders aus, als im Osten nur 37 Prozent und im Westen 40 Prozent eine derart positive Bilanz für sich zogen. Unter den Männern gibt es mit 49 Prozent (deutschlandweit jeder Zweite) mehr Glückspilze, die mit 2017 rundum zufrieden waren, als unter den Frauen mit 40 Prozent.

Für die meisten anderen Befragten (deutschlandweit 43 Prozent) war das Jahr 2017 weder besser noch schlechter als das davor. Nur zwölf Prozent sagen, dass es ihnen in den vergangenen zwölf Monaten schlecht bis sehr schlecht ging.

Dieses allgemeine Stimmungsbild ergab eine Umfrage des Leipziger Meinungsforschungsinstituts Uniqma im Auftrag der Leipziger Volkszeitung. Befragt wurden dafür von Anfang bis Mitte Dezember deutschlandweit telefonisch 1002 repräsentativ ausgewählte Erwachsene. Bei den Ergebnissen kommen nach Einschätzung von Andreas Czaplicki, dem Leiter des Uniqma-Institutes, vor allem persönliche Dinge zum Tragen. „Man kann also durchaus politische Themen kritisch sehen, sich Sorgen um das Land machen und dennoch sagen: Für mich war es ein gutes Jahr“, so Czaplicki.

Nicht nur die Rückschau auf 2017 erfolgt nach der LVZ-Umfrage überwiegend mit leuchtenden Augen, auch der Ausblick auf das neue Jahr strahlt wachsenden Optimismus aus. So erwarten deutschlandweit 41 Prozent der Befragten, dass das Jahr 2018 für sie noch besser wird als 2017. Das sagen 38 Prozent im Osten und sogar 42 Prozent im Westen. Im Vorjahr äußerten sich deutschlandweit nur 38 Prozent derart optimistisch (West: 38 Prozent, Ost: 36 Prozent).

Fast jeder zweite Befragte (deutschlandweit 47 Prozent) schaut zwar nicht euphorisch auf 2018, geht aber davon aus, dass es für ihn 2018 weder schlechter noch besser wird. Lediglich sechs Prozent der Deutschen rechnen damit, dass es für sie schlechter wird im neuen Jahr. Weitere sechs Prozent wollten sich nicht äußern.

Für die überwiegend positive Grundstimmung spricht auch, dass deutschlandweit fast zwei Drittel (62 Prozent) einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung erwarten. Voriges Jahr rechnete nur jeder Zweite (47 Prozent) damit. Eine große Mehrheit von 86 Prozent hat zudem keine Angst mehr vor einem sozialen Abstieg, und jeder Dritte hofft auf einen Karrieresprung im nächsten Jahr.

Die Sorge vor einer Zunahme terroristischer Anschläge hat in den vergangenen beiden Jahren auch abgenommen. Vier von fünf wünschen sich 2018 privates Glück. Zwei Drittel hoffen auf bessere Gesundheit. Mehr als jeder Fünfte setzt auf einen dicken Lottogewinn.

Für die steil ansteigende Glückskurve für 2017 haben vor allem die Männer gesorgt. In Ost wie West waren rund 49 Prozent vollauf zufrieden mit 2017. Im vergangenen Jahr hatten die Männer im Westen mit 44 Prozent noch die Nase vorn vor denen im Osten mit 39 Prozent. An der Glücksfront sind die Herren also nun vereint nach oben geklettert – und haben die Frauen abgehängt. Diese geben 2017 zwar auch bessere Noten als dem Vorjahr, aber für solche Glückssprünge wie bei den Männern hat es nicht gereicht. So empfanden 41 Prozent der Frauen im Westen 2017 als Superjahr für sich (2016: 37 Prozent). Im Osten sagten dies nur 36 Prozent (2016: 35 Prozent). Offenbar schlägt hier durch, dass es für Frauen noch immer schwerer ist, Beruf und Familie zu vereinen und dabei völlig entspannt zu sein, sie nach wie vor weniger verdienen und im Alter eher in die Armut fallen. So lief 2017 für 15 Prozent aller Frauen schlecht, aber nur für zehn Prozent der Männer.

Auch beim Ausblick auf das neue Jahr ist der Optimismus deutschlandweit gewachsen. Sind die Frauen beim Rückblick verhaltener, so laufen sie den Männern in Sachen Zuversicht den Rang ab. 45 Prozent der Frauen erwarten, dass 2018 für sie ein perfektes Glücksjahr wird. Im Vorjahr äußerten sich nur 42 Prozent derart euphorisch. Aber auch die Männer haben bewiesen, dass sie beim Optimismus über Steigerungspotenzial verfügen. So hoffen jetzt 38 Prozent auf ein noch besseres Jahr. Vor Jahresfrist bekannten sich nur 33 Prozent zu so einer positiven Prognose.

Von Anita Kecke