Leipzig

Der Görlitzer AfD-Bundestagsabgeordnete und designierte Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl in Sachsen Tino Chrupalla plant offenbar „schwarze Listen“ für unliebsame Journalisten. Wie die Sächsische Zeitung am Freitag als erste berichtete, habe Chrupalla eine neue Medienstrategie an Parteimitglieder versendet und darin unter anderem vor Interviews mit Medienvertretern gewarnt. Solche Gespräche sollen künftig nur noch Parteivorstand oder Bundestagsabgeordneten führen. Journalisten, die aus Sicht der AfD voreingenommen sind, sollten dagegen komplett vom Informationsfluss ausgeschlossen und auf ebenjenen Listen geführt werden. Nicht zuletzt forderte Chrupalla die AfD-Parteimitglieder auf, ihm „Hintergrundinformationen über als Journalisten getarnte Zersetzungsagenten“ mitzuteilen.

Matthias Meisner, Redakteur beim Berliner Tagesspiegel, veröffentlichte am Freitag den gesamten Wortlauf des Briefes zur Dokumentation in den sozialen Netzwerken. Im Posting ist die Rede von einem Sechs-Punkte-Leitfaden für den Umgang mit Medien, den sich alle AfD-Mitglieder künftig zu Eigen machen sollen. „Oberstes Ziel muss sein, dem Anschein der Spaltung entgegenzuwirken, und haltlosen Behauptungen einer angeblichen Radikalisierung keinen Nährboden zu geben“, heißt es im Text.

„Psychologische Kriegsführung“

In Punkt vier des Leitfadens geht es konkret um: „Schwarze Liste für unseriöse Pressevertreter! Journalisten, die voreingenommen sind und eindeutig gegen uns arbeiten, werden aus unserem Verteiler gelöscht. Wir kündigen die Zusammenarbeit auf und verweigern in Zukunft die Weitergabe jeglicher Informationen.“ Zudem wird in Punkt sechs des Briefes behauptet, die Mittel der Medien seien „Desinformation, emotionale Manipulation, Verleumdung und Unterstellungen, die dazu führen, uns sozial zu isolieren, zu Unmenschen zu stempeln und zu spalten. Das nennt sich psychologische Kriegsführung. Gegen diese hinterlistige Art des Angriffs hilft zunächst einmal innere Stärke.“

Konkreten Anlass für die künftige AfD-Auflistung unliebsamer Pressevertreter bieten offenbar Berichte der Sächsischen Zeitung aus Chrupllas Wahlkreis Görlitz. Der Bundestagsabgeordnete will darin eine „Spaltungs- und Zersetzungsstrategie“ der Presse erkannt haben. „Die Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts zielt ebenfalls in diese Richtung. Das war zu erwarten. Es ist außerdem zu erwarten, dass man noch ganz andere Geschosse auffahren wird, wenn es erst in die heiße Phase geht“, heißt es weiter im Schreiben, das Chrupalla zugeordnet wird. Ähnliche Erfahrungen habe man bereits in der DDR gemacht.

CDU-Dierks: Alarmglochen sollten schrillen

Politiker anderer Parteien reagierten am Freitag zum Teil mit Entsetzen auf die interne Ankündigung der AfD. Linken-Parteivorsitzende Katja Kipping schrieb „Wehret den Anfängen“ auf Twitter. Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks schrieb in einer Stellungnahme: „Nach dem Lehrerpranger kommen jetzt schwarze Listen für Journalisten. Misstrauen und gegenseitige Verdächtigungen sind offenbar das Wesensmerkmal der Gesellschaft, wie sie sich die AfD vorstellt. Bei jedem Menschen, dem unserer freiheitlich-demokratische Grundordnung lieb und teuer ist, sollten spätestens jetzt die Alarmglocken schrillen.“

Der benutzte Begriff „Zersetzung“ als Synonym für Subversion oder Unterwanderung gehörte einerseits bereits in den Sprachgebrauch der Nationalsozialisten, die ihn ab 1939 in der Reichsgesetzgebung in Form von strafbarer „Wehrzersetzung“ für Fälle von Kriegsdienstverweigerung oder Selbstverstümmelung von Soldaten verwendeten. In der Regel drohte Verurteilten dafür die Todesstrafe. Der DDR-Inlandsgeheimdienst Staatssicherheit verstand unter „Zersetzung“ spezielle konspirative Methoden ihrer Mitarbeiter beim Vorgehen gegen oppositionelle Gruppen.

Von Matthias Puppe