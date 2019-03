Grippe-Welle hat Höhepunkt in Sachsen überschritten

Mitteldeutschland Weniger Neu-Erkrankungen - Grippe-Welle hat Höhepunkt in Sachsen überschritten Die Grippe-Welle hat ihren Höhepunkt in Sachsen überschritten. Die Zahl der Neuerkrankungen ist rückläufig. Dennoch starben an der hochansteckenden Infektionskrankheit bereits 38 Menschen. Besonders stark betroffen sind die Stadt Leipzig und der Landkreis Leipzig mit insgesamt 6892 Erkrankungen.

Mit einer Grippe ist nicht zu spaßen. 38 Menschen in Sachsen starben in dieser Saison bereits an der Influenza. Anders als im Vorjahr hat sich die Grippe aber weniger stark ausgebreitet. Quelle: dpa