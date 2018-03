Grippe-Welle grassiert weiter - Nun 52 Tote in Sachsen

Dresden/Leipzig. In Sachsen ist die Zahl der Grippetoten inzwischen auf 52 gestiegen. Allein in der vergangenen Woche starben weitere 13 Menschen, vor allem mit schwachem Immunsystem, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Dresden am Freitag sagte. Darunter waren 29 Frauen. Die meisten der Opfer hatten einen Influenza-B-Virus und waren 65 Jahre oder älter. Der Altersdurchschnitt liegt laut der Statistik bei 83 Jahren. Knapp ein Drittel der Todesfälle wurden im Raum Chemnitz registriert. Im Winter 2016/2017 waren insgesamt 16 700 Influenza-Erkrankungen registriert, es gab 83 Tote.

Von LVZ