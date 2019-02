Dresden

Die Grünen werfen der schwarz-roten Koalition in Sachsen mangelnde Transparenz vor und pochen auf eine gesetzlich geregelte Informationsfreiheit. „Es muss niemanden mehr wundern, dass CDU und SPD das in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarte Informationsfreiheitsgesetz in dieser Wahlperiode nicht mehr vorlegen wollen“, erklärte der Abgeordnete Gerd Lippold am Mittwoch in Dresden. Transparenz gehöre „einfach nicht zum Gedankengut der CDU/SPD-Koalition“.

Hintergrund ist eine von der schwarz-roten Koalition veranlasste Änderung des Umweltinformationsgesetzes Ende 2018. CDU und SPD kamen damit einer Bitte des Sächsischen Rechnungshofes nach. Anlass war ein Auskunftsbegehren von Greenpeace. Die Umweltorganisation hatte vom Rechnungshof einen Sonderbericht zu Sicherheitsleistungen verlangt, die Bergbaunternehmen für die spätere Sanierung geben müssen. Der Rechnungshof lehnte die Herausgabe ab, weshalb noch eine Klage von Greenpeace am Verwaltungsgericht Leipzig anhängig ist.

Vorstoß, um Greenpeace auszubremsen

Die Grünen hatten schon im Frühjahr 2017 moniert, dass der Bericht des Rechnungshofes als geheim eingestuft wurde. Lippold sieht in der Änderung des Umweltinformationsgesetzes nun einen gezielten Vorstoß, um Greenpeace auszubremsen. Denn die Änderung des Gesetzes habe konkrete Auswirkungen auf das Gerichtsverfahren und führe zur wesentlichen Schlechterstellung einer Prozesspartei. Der Rechnungshof sei nun nicht mehr in der gesetzlichen Pflicht, Auskunft über Umweltinformationen zu erteilen.

„Die Gesetzesänderung stand für uns in keinem Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren. Wir bedauern, wenn ein anderer Eindruck entstanden ist“, teilte die SPD-Fraktion mit. Die Tragweite dieser Entscheidung und der Zusammenhang mit einer Klage auf Herausgabe eines Berichtes seien der SPD-Fraktion zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. Gleichwohl verteidigte die SPD grundsätzlich die Änderung des Gesetzes. Sie habe zum Ziel, die Unabhängigkeit des Rechnungshofes und dessen Arbeit sicherzustellen.

SPD hält Vorgehen weiter für richtig

Der Rechnungshof müsse alle Angelegenheiten der Exekutive prüfen können, auch wenn Belange Dritter, zum Beispiel von Unternehmen, betroffen seien, argumentierte die SPD. Bestünde ein weitreichender Auskunftsanspruch gegenüber dem Rechnungshof, könnte er seinen Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß nachgehen: „Wir halten es nach wie vor für richtig, Gutachten nicht zwingend zu veröffentlichen, wenn diese interne Zahlen eines Unternehmens enthalten und deren Veröffentlichung einen Eingriff in den Wettbewerb wären.“

