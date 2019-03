Dresden

Die Grünen haben eine klare Strategie für den Ausbau erneuerbarer Energien in Sachsen gefordert. Nach dem Kohle-Kompromiss müsse sich einiges ändern, damit das Kohleland Sachsen auch künftig Energieland bleibe, sagte der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Gerd Lippold, am Montag.

Anwohner sollen vergünstigten Windstrom erhalten

So schlugen die Grünen etwa vor, vom bisherigen Prinzip der Windvorrangflächen abzurücken und stattdessen grundsätzlich alle Flächen in den Blick zu nehmen. Dann sollten jene Flächen gestrichen werden, die wegen Naturschutz oder der Nähe zu Wohngebieten nicht in Frage kämen. Um die Akzeptanz zu erhöhen, könnten Kommunen eine Abgabe von den Windparks erhalten und der Strom für Anwohner billiger werden.

„Wenn es uns gelingt, ein bis zwei Prozent der Landesfläche für Wind- und Solarparks bereit zu stellen, können wir auch zukünftig die Stromversorgung aus eigenen Ressourcen decken“, so Lippold. Denkbar sei auch die Einrichtung einer Servicestelle „Windenergie“ nach Thüringer Vorbild, an die sich Bürger wenden könnten.Parteiangaben zufolge wird Sachsen bei einem Kohleausstieg bis spätestens 2038 innerhalb von 20 Jahren etwa 75 Prozent seiner heutigen Stromerzeugung einbüßen.

dpa