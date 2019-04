Dresden

Die Grünen wollen als einzige sächsische Partei eine Frau zu ihrer Spitzenkandidatin im Landtagswahl-Rennen küren. Die gebürtige Zwickauerin Katja Meier (39) bewirbt sich für Platz 1 der Landesliste, die am 13. April auf der Landesversammlung in Chemnitz beschlossen werden soll. Im Fall ihrer Wahl werde sie sich allem für die Themen Gleichstellung und Verkehrspolitik stark machen, kündigte sie an. „Das Gerechtigkeitsmotiv, dass sich durch das ganze Parteiprogramm der Grünen zieht, ist etwas, was mich schon mein gesamtes Leben lang begleitet“, erklärte Meier am Donnerstag in Dresden ihre Motivation.

An ihrer Seite will sich Fraktionschef Wolfram Günther (45) – in Leipzig geboren und aufgewachsen – um Platz 2 der Liste bemühen. Insgesamt werden in Chemnitz 30 Listenplätze vergeben, von denen die ersten 10 bis 15 – in Abhängigkeit vom Wahlergebnis – die größten Chancen haben, direkt in den Landtag einzuziehen. Man strebe ein zweistelliges Ergebnis an, hieß es. Bei einer LVZ-Umfrage Ende März hatte die Partei jüngst sogar 16 Prozent der Stimmen erhalten.

Historischer Mitgliederrekord

Parteichefin Christin Melcher verkündete, dass die sächsischen Grünen mit jetzt 2100 Mitgliedern einen historischen Rekord erreicht hätten. Die Ursachen für den Zulauf machte sie vor allem am gewachsenen ökologischen Bewusstsein fest. „Es herrscht eine neue Offenheit in der Bevölkerung für grüne Themen“, so Melcher. Dies sei sowohl an den Schülerdemos „ Fridays for Future“, als auch am Protest gegen das geplante Polizeigesetz ablesbar. „Es wird keine Landesregierung ohne Klimaschutz geben“, fügte sie hinzu.

Die Grünen wollen sich im Wahlkampf zwar nicht explizit auf bestimmte Koalitionspartner festlegen. Zugleich sagte Melcher aber auch, ihre Partei werde die Macht der CDU brechen und strebe eine „progressive Mehrheit“ mit SPD und Linksfraktion an. „Die FDP steht uns nicht besonders nahe.“ Günther unterstrich, dass die Grünen bereit seien, Verantwortung in einer künftigen Landesregierung zu übernehmen. Als Anwalt, der unter anderem mit Verwaltungs- und Planungsrecht beschäftigt ist, merke er immer wieder, „wo es knirscht, wo der Rechtsstaat nicht so funktioniert, wie es sein sollte“. Dies gelte es zu ändern.

Der zweite Landessprecher Norman Volger erklärte dagegen am Donnerstag, in Chemnitz nicht für die Landesliste kandidieren zu wollen. Ihren Verzicht habe zuvor auch die Abgeordnete Petra Zais aus dem Erzgebirge kundgetan.

Von Roland Herold