Grünen-Politiker nach Großbrand in Lippendorf: Droht Asbestverseuchung?

Neukieritzsch/Böhlen/Dresden. Auch fast zwei Tage nach dem Großbrand dreier Lagerhallen im Industriegebiet Böhlen-Lippendorf im Süden Leipzigs ist die Feuerwehr noch immer im Einsatz. Kleinere Gruppen seien vor Ort und löschten weiterhin Glutnester, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Er rechne damit, dass frühestens am Donnerstag mit den Ermittlungen zur Ursache begonnen werden könne. Zuvor müsse die Feuerwehr das Gelände für die Brandexperten freigeben.

Die Flammen waren am Montagnachmittag auf einem Industriegelände ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass sich der Brand auf zweit weitere Hallen ausbreitete. In den Gebäuden waren gepresste Plastikabfälle gelagert worden.

Grünen-Politiker fordert umfangreiche Untersuchungen und Aufklärung

Indessen fordert Volkmar Zschocke, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Sächsischen Landtag, nach dem aktuellen Großbrand eine gründliche Aufklärung. Die Gesundheit der Bevölkerung dürfe „nicht schon wieder von brennenden Abfällen bedroht werden“.

„Ich will wissen: Gibt es eine konkrete Gefahr durch Asbest oder andere gefährliche Abfälle in Böhlen? Was genau brennt dort? Welche Stoffe verpesten die Luft?“, teilte der Grünen-Politiker mit. Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) müsse „sofort“ die Analytische Task Force (ATF) Leipzig nach Böhlen schicken. Die von Brandwolken überzogenen Gebiete könnten so im Hinblick auf Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt großflächiger und auch mit spezieller Technik analysiert werden.

Cocktail gesundheitsgefährdender Stoffe

Die AFT sind Spezialeinheiten zur Erkennung und Bekämpfung biologischer, chemischer oder radiologischer Gefahren, wobei der Schwerpunkt auf der chemischen Analytik liegt.

Abfallbrände setzen regelmäßig einen Cocktail gesundheitsgefährdender Stoffe frei, so Zschocke. Bisher sei aber die Task Force auch bei tagelangen Bränden in sächsischen Müllbetrieben nie angefordert. „In den vergangenen Jahren hat es im Schnitt ein- bis zweimal pro Monat in verschiedenen Mülldeponien und Recyclinganlagen gebrannt. In jedem zweiten Fall wurde keine Ursache ermittelt. Das geht aus der Antwort des Umweltministers auf meine Kleinen Anfragen hervor“, heißt es weiter.

Zulassung für schwach gebundenen Asbest

Die zuständigen Behörden müssten zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt endlich systematisch Ursachenforschung in dieser Brandserie betreiben. Es gehe darum, folgende Fragen zu klären: Warum gehen die sächsischen Anlagen seit vielen Jahren regelmäßig in Flammen auf? Wie zuverlässig sind die Betreiber der Anlagen? Wie müssen Kontrollen durchgeführt werden, um wirkungsvoll Brände zu vermeiden?

Die Müllanlage Plambeck in Böhlen/Lippendorf nimmt nach Betreiberangaben jährlich bis zu 200.000 Tonnen kontaminierte Böden und Abfälle an, erklärte der Landtagspolitiker. Die Anlage habe eine Zulassung für schwach gebunden Asbest. Davon könnten durch äußere Einwirkungen wie zum Beispiel Luftbewegungen und Temperaturänderungen Asbestfasern freigesetzt werden.

