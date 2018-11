Leipzig

Sachsens Grüne machen sich für eine deutlich verbesserte finanzielle Unterstützung der Hochschulen im Freistaat stark. Insgesamt 90,4 Millionen Euro sollen zusätzlich in den Doppelhaushalt für 2019/2020 eingestellt werden, heißt es in einem entsprechenden Änderungsantrag der Landtagsfraktion. Allein für die verschiedenen Akademien in Dresden und Leipzig wären das zusätzlich mehr als 60 Millionen Euro bei Grundfinanzierung und Investitionsmitteln.

„Der Bund hat 2015 die Kosten für das BAföG vollständig übernommen. Sachsen hat seitdem über 50 Millionen Euro pro Jahr mehr im Hochschulbereich zur Verfügung“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Claudia Maicher am Donnerstag. Ein Großteil dieses eingesparten Geldes sollte nun direkt an die Universitäten und Facheinrichtungen ausgezahlt werden. „Außerdem müssen wir die Hochschulen endlich von dem Gängelband der Staatsregierung befreien und wollen das sogenannte Leistungsbudget abschaffen“, so Maicher weiter.

Dass die Hochschulen im Freistaat chronisch unterfinanziert sind, zeige sich auch an den prekären Beschäftigungsverhältnissen der angehenden Wissenschaftler. „Ein großer Teil hangelt sich von einem befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten. Manche davon haben Laufzeiten von gerade einmal sechs Monaten oder darunter“, erklärte die hochschulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion.

Konkret fordern die Grünen folgende Budgetanhebungen für die einzelnen Hochschulen (Beträge gerundet):

Hochschulen in Leipzig (insg. +31,4 Millionen Euro)

Uni Leipzig: Grundfinanzierung +17,6 Mio €, Investitionen +7 Mio €

HTWK Leipzig: Grundfinanz. +3,4 Mio €, Invest. +1,4 Mio €

HMT Leipzig: Grundfinanz. +1 Mio €, Invest. +0,28 Mio €

HGB Leipzig: Grundfinanz. +0,48 Mio €, Invest. +0,13 Mio €

Hochschulen in Dresden (insg. +33,2 Millionen Euro)

TU Dresden: Grundfinanz. +20,2 Mio €, Invest. +7,4 Mio €

HTW Dresden: Grundfinanz. +2,7 Mio €, Invest. +1,2 Mio €

HBFK Dresden: Grundfinanz. +0,54 Mio €, Invest. +0,13 Mio €

HM Dresden: Grundfinanz. +0,67 Mio €, Invest. +1,2 Mio €

Palucca HS: Grundfinanz. +0,16 Mio €, Invest. +1,2 Mio €

Hochschule Mittweida: Grundfinanz. +4 Mio €, Invest. +1,7 Mio €

Hochschule Zwickau: Grundfinanz. +2,8 Mio €, Invest. +1 Mio €

Hochschule Zittau/Görlitz: Grundfinanz. +2,1 Mio €, Invest. +0,7 Mio €

TU Freiberg: Grundfinanz. +3,3 Mio €, Invest. +1 Mio €

TU Chemnitz: Grundfinanz. +6,9 Mio €, Invest. +2,5 Mio €

Von Matthias Puppe