Hohes Bildungsniveau, geringe soziale Unterschiede - aber enormer Personalbedarf: Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) zur Situation in Sachsen. In dem Bildungsbericht, der am Mittwoch in Dresden vorgestellt wurde, wird zudem der besonders hohe Anteil von Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss kritisiert. „Es ist ein ehrlicher Bericht, der die Stärken, aber auch die Schwachstellen des sächsischen Bildungssystems klar benennt“, sagte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU).

Hoher Bildungsgrad

Auffällig ist laut Leibniz-Institut der ausgesprochen hohe Bildungsgrad der Sachsen: Unter den 25- bis 35-Jährigen liegt der Freistaat bundesweit an der Spitze. Zudem erreichen nirgendwo in Deutschland mehr Erwachsene das Abitur.

Mehr Oberschüler in Sachsen

„Erfreulich ist auch die starke Rolle der Oberschule“, kommentierte Piwarz die vorliegenden Werte. So ist entgegen dem bundesweiten Trend zum Gymnasium in Sachsen der Anteil der Oberschüler zwischen 2007 und 2017 sogar gestiegen. Bundesweit hat Sachsen den höchsten Anteil an Schülern mit mittlerem Schulabschluss. „Das bildungspolitische Ziel, die Oberschule zu stärken, trägt erste Früchte“, machte der Kultusminister klar. ski

Von ski