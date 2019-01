Friedrichroda/Altenberg

Gute Bedingungen für Ski und Rodel in den Wintersportgebieten in Mitteldeutschland. Wie eine LVZ-Umfrage ergab, rechnen viele höher gelegene Urlaubsorte mit einen Gästeansturm.

Altenberg: Die Auslastung der rund 3300 Betten ist bestens. „Wir haben den schönsten Winter“, sagt Ute Marschner, Leiterin des Tourismus-Informations-Büros. Trotz des anhaltenden Schneefalls bestehe kein Grund zur Panik. Auch wenn einige Waldbereiche aus Sorge vor herabstürzenden Ästen gesperrt sind, finden Wanderer und Skifahrer im Osterzgebirge ausreichend Möglichkeiten. Zwischen 30 und 70 Zentimeter betragen die Schneehöhen. Sobald der Schneefall etwas nachlässt, werden die Gäste gespurte Loipen vorfinden. Mit Ende des Weltcups Bob und Skeleton gebe es auch wieder ausreichend Unterkünfte.

Klingenthal: „Wir haben Winterwunderland“, schwärmt Annekatrin Zengler von der Tourist-Information in Klingenthal. „Allein in den letzten Tagen fielen 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee.“ Manche Loipen durch den Wald seien wegen Bruchgefahr gesperrt. Gäste schrecke das aber nicht ab. Die Ski-Ausleihe in dem Ort im Südosten des sächsischen Vogtlandkreises habe weiterhin „allerhand zu tun“. Rund 800 Betten in Hotels, Ferienhäusern und Pensionen gibt es in der Stadt des Musikinstrumentenbaus samt Umgebung.

Masserberg: Mit Schneehöhen von rund 25 Zentimeter geht der Winter am Rennsteig in Thüringen jetzt richtig los, meint Anne Wächter von der Tourist-Information. Ein Großteil der 70 Kilometer langen Loipen sei gespurt. Bei insgesamt rund 1700 Betten in Hotels, Pensionen und Ferienhäusern fänden Gäste jederzeit eine Unterkunft. Musste die Skiarena Heubach bislang künstlich beschneit werden, geht es jetzt auf Neuschnee bergab. Angesichts des anhaltenden Schneefalls könnten in Kürze auch der Funpark und der Kinderbereich geöffnet werden.

Friedrichroda-Finsterbergen: Noch liegen in den Höhen zehn Zentimeter und im Tal fünf Zentimeter Neuschnee. „Aber das wird bei uns im Landkreis Gotha stündlich mehr“, sagt Hagen Schierz, Kurdirektor von Friedrichroda-Finsterbergen. Die Region am Rennsteig profitiere besonders im Winter stark von der Nähe zu Oberhof. Dort findet noch bis zum 13. Januar der Biathlon-Weltcup statt. Ein Großteil der 2500 Unterkünfte in der Rennsteigregion sei zwar ausgebucht: „Wer sucht, findet aber“, meint Schierz. In Friedrichroda-Finsterbergen gibt es rund 20 Kilometer Loipe, in der gesamten Region seien es knapp 1000 Kilometer.

Von Andreas Dunte