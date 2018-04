In einigen Gefängnissen in Sachsen haben jetzt auch Nicht-EU-Insassen die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen. Finanziert wird der Unterricht durch das Staatsministerium für Gleichstellung und Integration. Die Deutschstunden sollen dabei helfen, die Häftlinge in den Vollzugsalltag und die Gesellschaft zu integrieren.