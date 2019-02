Kröpelin

Freudig, nervös und aufgeregt wirkte Bianca Müller am Valentinstag. Sie hatte sich besonders schön zurecht gemacht. Als ihre Verabredung dann erschien, flossen bei beiden Freudentränen übers Gesicht. Immer wieder tupfte eine der Damen sie sich mit einem Taschentuch aus den Augen. Fast 60 Jahre dauerte es, bis Bianca Müller ihre Halbschwester Petra Ploog das erste Mal sah. In Rerik im Kreis Rostock trafen sie sich vor dem Haus der Ferienvermietung „Unter den Kastanien“ von Birgit Kaesler, wo die Leipzigerin Bianca Müller mit ihrem Mann 14 Tage lang übernachtet.

Kaesler hatte für diesen Anlass Sekt und einen Kuchen in Herzform bereitgestellt. Auch sie vergoss Tränen der Rührung. „Das ist so toll, so etwas erleben zu dürfen – und einmalig“, sagte sie. „Frau Kaesler hat sich so viel Mühe gegeben. Das ist so schön, dass es solche Menschen noch gibt“, meinte Petra Ploog, die aus Kröpelin stammt.

Doch warum dauerte es so lange, bis sich die Schwestern sehen konnten? Als sich ihre Eltern trennten – da war sie drei Jahre alt – blieb Bianca Müller, heute 64, bei ihrer Mutter in Leipzig. Der Vater zog mit dem Bruder nach Neubukow. Der Junge wuchs jedoch bei seinem Onkel auf und Bianca Müller verlor den Kontakt zu ihm. Dass der Vater mit seiner neuen Frau wieder ein Kind hatte und in Malpendorf lebte, davon wusste sie nichts. „Es ist so ein bewegendes Gefühl“, sagte Petra Ploog. „Ich fühlte mich gleich mit ihr verbunden, auch, weil wir so viel gemeinsam haben“, erklärte die Kröpelinerin. Die zwei Frauen und ihre Ehemänner gingen am Valentinstag gemeinsam Essen. „Dieses Treffen ist noch toller als ich dachte. Wir hatten uns so viel zu erzählen“, sagte Bianca Müller. „Und haben noch mehr Gemeinsamkeiten entdeckt“, ergänzte ihre Halbschwester. Und auch die Männer verstanden sich auf Anhieb.

Über Facebook-Seite des Bruders zueinander gefunden

Facebook brachte die Halbschwestern zueinander. „Mein leiblicher Bruder lebte viele Jahre im Ausland und zog vor wenigen Jahren in die Nähe von Leipzig“, sagte Bianca Müller. „ Petra und ich sind über die Facebook-Seite meines Bruders aufeinander aufmerksam geworden. Sie schrieb meist ‚Hallo liebes Brüderchen’, und ich wunderte mich, wer ihm da schreibt – und ihr erging es auch so.“ Petra schrieb sie dann persönlich an. Als die beiden das erste Mal miteinander telefonierten, dauerte das zwei Stunden. „Wir haben so viel gemeinsam. Beide waren wir Altenpflegerinnen, haben Hunde und schlafen am liebsten bei geöffnetem Fenster“, sagte Bianca Müller. „Mein Mann wunderte sich nur, über was sich Frauen so lange unterhalten können, die sich gar nicht kennen.“

Beide wollten sich, nach drei Jahren aus der Ferne, nun endlich persönlich kennenlernen. Als es soweit war, „hatte ich ihr gesagt, ich bin leicht zu erkennen“, so Bianca Müller. „Ich habe rote Haare, schon mein Leben lang.“ Und auch in Petras kurzem Schopf ist Rot zu finden. Bianca Müller, sie arbeitete als Restaurantfachfrau und Altenpflegerin, lebte eine lange Zeit in Stuttgart und zog vor vier Jahren nach Leipzig zurück. „Ich hätte meinen Vater gern kennengelernt, er lebt jedoch nicht mehr“, sagte sie etwas traurig.

Petra Ploog wohnte in Elmshorn bei Hamburg und zog 2008 nach Kröpelin. Die 59-Jährige war immer Altenpflegerin. „Als mein Mann Rentner wurde, wollte ich zurück in die Heimat“, sagte sie. „Das Treffen mit Binaca hätte uns viel eher passieren sollen“, sagte Petra Ploog. „Ich bin total happy, mir raucht noch der Kopf.“ In der kommenden Woche wollen sie sich wieder treffen und das zurückholen, was eine Familie ausmacht: „Gemeinschaftsgefühl, Herzenswärme und füreinander da sein.“

Sabine Hügelland