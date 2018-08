Die sogenannte Identitäre Bewegung (IB) entstand 2002 in Frankreich. 2012 gründete sich ein Ableger in Österreich, in dem Jahr trat die Gruppierung der Neuen Rechten auch in Deutschlands erstmals in Erscheinung. Die rechtsextreme Bewegung tritt mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie etwa der kurzzeitigen Besetzung des Brandenburger Tors oder der Blockade des Justizministeriums in Berlin in Erscheinung. Die Auftritte inszenieren die Anhänger auf sozialen Netzwerken, etwa in Videoclips. Sie warnen vor Überfremdung und wollen eine „Festung Europa“. Dabei lehnen sie grundlegende demokratische Prinzipien wie Gleichberechtigung, Pluralismus und Menschenrechte ab.

Seit 2016 wird die IB vom Verfassungsschutz beobachtet. Einige der Unterstützer verkehrten auch zuvor schon in rechtsextremen Kreisen. 2017 zählte der Verfassungsschutz bundesweit etwa 500 Menschen zu den Unterstützern der IB, 2016 waren es noch 300. In Sachsen geht der Verfassungsschutz von 40 Mitgliedern in den Ortsgruppen Leipzig, Zwickau, Dresden, Bautzen und im Erzgebirgskreis aus. In Sachsen-Anhalt sollen 50 Personen in den Regionalgruppen Harz, Magdeburg und Halle organisiert sein.

In Halle entstand 2015 die zur IB gehörende „Kontrakultur Halle“, mittlerweile nennen sich die Mitglieder Identitäre Bewegung Sachsen-Anhalt. Vor einem Jahr kauften Unterstützer den Aktivisten in der Universitätsstadt ein Haus gegenüber des Steintor-Campus. In diesem leben etwa fünf Anhänger der IB, der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider soll darin ein Büro unterhalten. Zudem finden regelmäßig „Salons“ des Instituts für Staatspolitik, das der Verleger Götz Kubitschek mitgründete, in einem Veranstaltungsraum statt.