Dresden

In den zehn sächsischen Justizvollzugsanstalten tauchen immer weniger verbotene Mobilfunktelefone auf. In der jüngeren Vergangenheit ist die Zahl der bei Gefangenen sichergestellten Handys und Smartphones gesunken. Nach Angaben des Justizministeriums waren es im vergangenen Jahr 281 und im Jahr davor 372 - nach 454 im Jahr 2015. Die bisherigen Maßnahmen zahlten sich aus, wie ein Sprecher erklärte. Vor allem die Kontrollen mit einem Handyspürhund sowie von Haft- und Arbeitsbereichen wirkten abschreckend. Bis Ende Juni 2018 stehen 166 Funde zu Buche.

2019 sollen in den beiden größten Haftanstalten Dresden und Leipzig Anlagen installiert werden, die den Handyempfang stören – für rund 2,7 Millionen Euro. Das ermögliche erstmals eine stationäre Mobilfunkblockung, sagte ein Ministeriumssprecher. In Einzelfällen hätten Gefangene illegale Handys benutzt, um Zeugen, Angehörige oder Opfer zu bedrohen, zu beleidigen, zu nötigen oder zu erpressen sowie Drogen oder verbotene pornografische Inhalte zu organisieren.

Handys meist von außen eingeschmuggelt

Besitz und Benutzung von Mobilfunkgeräten hinter Gittern sind gesetzlich verboten. Immer wieder aber werden Geräte von außen eingeschmuggelt, vor allem bei Besuchen, der Rückkehr vom Freigang oder durch Würfe über die Mauer, erklärte der Sprecher. In Einzelfällen gelangten sie bei Haftantritt mit in die Einrichtung, in Warenlieferungen und Paketen sowie durch Bedienstete und externe Mitarbeiter.

Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) wertet den Rückgang auch als Zeichen der guten Arbeit der Bediensteten im Justizvollzug. Er sieht aber auch weiteres Potenzial, um das gesetzliche Handyverbot in den Gefängnissen durchzusetzen. Vor allem in der Untersuchungshaft ist es nach Angaben seines Sprechers wegen der Verdunklungsgefahr wichtig, illegale Kommunikation unter Häftlingen und nach draußen zu verhindern.

Kontrollen mit Spürhunden, Detektoren und Sonden

Auch Beschäftigte im Justizvollzug besorgen Gefangenen ab und zu illegal Handys. Im März 2017 etwa war ein früherer Gefängniswärter zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er zwei Häftlinge mit Handys versorgt hatte. Dabei werden ein- und ausfahrende Fahrzeuge gründlich kontrolliert, teils mit Spürhund, Detektoren und Sonden.

Fangnetz und Sichtschutz machten es zudem schwerer, Handys von außen über die Mauer zu werfen, sagte der Ministeriumssprecher. Im Interesse der Sicherheit könnten sogar Gefangene und Besucher genau kontrolliert werden.

Kritik von den Grünen

Die Grünen im Landtag kritisierten den Einsatz von Ortungsgeräten für Handys und Störsender in den Anstalten. Sie plädieren stattdessen für bessere Möglichkeiten für Gefangene zur Kommunikation - und für Festnetz-Telefone.

Von LVZ