Hans Modrow darf seine BND-Akten lesen - Einigung in Leipzig

Leipzig. Erfolg für den früheren DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: Der Bundesnachrichtendienst (BND) muss dem einstigen SED-Politiker die Akten zu mehreren Themenkomplexen herausgeben. Darauf einigten sich beide Seiten am Mittwoch.

Demnach erhält Modrow die BND-Informationen zu seiner Tätigkeit in Westberlin zwischen 1950 und 1961. Er trat in dieser Zeit auch zur Wahl für das Berliner Abgeordnetenhaus an und holte 1958 im Bezirk Tiergarten 3,7 Prozent der Stimmen. "Ich hatte später stets Kontakte zur Bundesrepublik, war auch auf DKP-Veranstaltungen, die von Diensten überwacht wurden“, berichtet Modrow in seinem Buch „Ich will meine Akte“, das er auch am Mittwoch in Leipzig mit dabei hatte.

Der frühere DDR-Ministerpräsident Hans Modrow klagt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf Herausgabe von Geheimdienstakten aus dem Westen. Zur Bildergalerie

Der BND muss außerdem seine Erkenntnisse über Modrow als möglichen Nachfolger von Staats- und Parteichef Erich Honecker veröffentlichen und ob dieser im Herbst 1989 gegen ihn Ermittlungen wegen Hochverrats anstrebte. Der damalige Dresdner SED-Bezirkschef galt in den 1980er als einer der Hoffnungsträger im Land, von dem sich viele Bürger eine ähnliche Politik wie von Michael Gorbatschow in der Sowjetunion erhofften.

Weitere Akten, die Modrow nun einsehen darf, befassen sich mit seinen Auslandsreisen als Volkskammerabgeordneter. Dabei wurden durch die Ostberliner Nomenklatura immer wieder Vorwürfe der Kompetenzüberschreitung gegen ihn erhoben.

Der 90 Jahre alte Modrow kämpft nach eigenen Angaben seit fünf Jahren mit persönlichen Briefen und Anfragen seines Rechtsanwaltes um Einsicht in seine Akten. Dies wurden ihm zu großen Teilen mit Verweis auf das Bundesarchivgesetz verweigert. Die westlichen Geheimdienste müssten aber ebenso ihre Akten offen legen wie die ehemalige Staatssicherheit der DDR, so Modrow.

Laut Modrow gab ihm der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) 2013 schriftlich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ihn von 1965 bis 2012 überwachte. Das Bundeskanzleramt teilte mit, der Bundesnachrichtendienst habe von Juli bis April 1990 „Erkenntnisse zu Ihrer Person gesammelt und gespeichert“. Durch eine Kleine Anfrage der Linke-Fraktion kam 2014 heraus, dass der Verfassungsschutz Modrow bereits seit 1951 überwachte - also mehr als 60 Jahre.

