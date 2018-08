Leipzig

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen die Menschen bei feuchtheißer Luft weiter schwitzen. In den drei Bundesländern besteht am Mittwoch zudem die Gefahr von starken Gewittern, im Freistaat am frühen Abend sogar mit Starkregen und Niederschlägen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte.

Leipzig liegt am Rand

Allerdings werden die Unwetter nicht flächendeckend erwartet. „Wir rechnen am Nachmittag und Abend im Erzgebirge und Mittelsachsen mit kräftigen Gewittern“, sagte DWD-Meteorologe Jens Oehmichen. Leipzig liege am westlichen Rand des Gefahrengebietes. Deshalb sei unklar, ob die Gewitterzelle bis zur Messestadt reiche. In Thüringen ist Oehmischen zufolge das Altenburger Land sowie das Thüringer Vogtland und in Sachsen-Anhalt das Burgenland gefährdet.

Dort rechnen die Wetterexperten auch mit Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern. Dazu könne auch Hagel kommen. „Das wird aber keineswegs so schlimm wie 2006“, so Oehmichen. Damals waren teils tennisballgroße Eiskörner in Leipzig eingeschlagen und hatten Tausende Autos zerbeult.

Höchstwerte von 38 Grad

Die Tageshöchsttemperaturen können in Sachsen und Sachsen-Anhalt am Mittwoch auf bis zu 38 Grad ansteigen, in Thüringen werden maximal 35 Grad erwartet. „Durch die schwülheiße Luft fühlt sich die Temperatur aber noch unangenehmer an“, sagte der DWD-Meteorologe.

Am Donnerstag bleibt die Gefahr von örtlichen Gewittern bei hohen Temperaturen bestehen. „Erst am Freitag kühlt es sich deutlich ab“, betonte Oehmichen. Dann sinken die Temperaturen auf rund 25 Grad.

Sonne zum Schulanfang

Zum Schulanfang am Sonnabend bleibt das Wetter weiter sonnig. „Am Abend weht auch mal ein kühler Wind, dann ist eine leichte Jacke ratsam“, sagte Oehmischen. In der nächsten Woche steigen die Temperaturen dann wieder an und erreichen Werte von 30 Grad und mehr.

Von mro