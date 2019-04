Leipzig

Sie ging auf Weltreise, präsentierte danach ihre Erlebnisse in einem Buch und war auch in Leipzig zu Gast – nun ist die ehemalige Rennfahrerin Heidi Hetzer gestorben. LVZ-Redakteur Dominic Welters hatte sie im vergangenen Oktober zu einem ihrer letzten Interviews getroffen:

Was hat Sie dazu bewogen, mit einem Oldtimer auf Weltreise zu gehen?

Mit 75 habe ich unser Autohaus verpachtet und bin aus dem aktiven Berufsleben ausgestiegen. Da haben mein Sohn und meine Tochter zu mir gesagt: „Mama, du stirbst, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht irgendwas machst. Du kannst dich nicht einfach zur Ruhe setzen. Was willst du jetzt anstellen?“ Weil meine Kinder auf einer Antwort bestanden, habe ich gesagt: „Ich kann nur Auto, also mach’ ich was mit einem Auto und fahre wie mein großes Vorbild Clärenore Stinnes einmal um die Welt.“ Wissen Sie, wer Clärenore Stinnes war?

Gnädige Frau, ich habe mich auf unser Gespräch schon ein wenig vorbereitet. Clärenore Stinnes umrundete zwischen 1927 und 1929 als erste Frau, ja als erster Mensch überhaupt in einem serienmäßigen Personenwagen die Erde.

Richtig. Sie ist mit einem Adler gefahren. Ich hatte Bücher über sie gelesen, bis dato aber nie davon geträumt, es Clärenore Stinnes gleichzutun. Der Gedanke kam erst in dem Moment, als mich meine Kinder fragten, wie es denn nun mit mir weitergehen solle. Ich hätte eine mehr als zweieinhalbjährige Weltreise als Geschäftsfrau ja auch nie machen können. Ich konnte doch 150 Mitarbeiter so lange nicht allein lassen.

„Mein Leben, das sind Autos und Motorräder

Frauen und Autos, das soll ja nicht immer passen, um es betont chauvinistisch zu formulieren. Wieso passte es bei Ihnen?

Mein Vater hatte eine Werkstatt in Charlottenburg und ich war am Schrauben interessiert. Wann immer es ging, bin ich meinem Vater hinterhergelaufen und wollte mit ihm schrauben. Dann habe ich Mechanikerin gelernt und bin Rallyes gefahren. Als mein Vater starb, habe ich die Firma übernommen und war mittendrin im Autogeschäft. Mein Leben, das sind Autos und Motorräder.

Als Frau inmitten einer Männer-Domäne dürfte es für Sie in den Siebziger-, Achtzigerjahren nicht gerade leicht gewesen sein, sich zu behaupten. Was hat geholfen?

Ich war das einzige Mädchen in der Ausbildung, habe auf alles höllisch achten müssen, bin immer sehr kritisch beäugt worden. Ich habe mich wie ein Junge gekleidet und bin stets mit dreckigen Fingern herumgelaufen. Als Püppi hätte ich in der Werkstatt verloren. So wurde ich dann akzeptiert.

Wie oft mussten Sie während der Welt-Fahrt an Ihrem Hudo schrauben?

Unzählige Male. Eigentlich war jeden Tag irgendwas anderes. Wenn Hudo mal nichts hatte, hab’ ich gedacht: „Ist er krank?“

Nach 84.500 Kilometern war Hudo zu anfällig

Konnten Sie ihn denn immer allein aufrichten?

In den meisten Fällen konnte ich mir selber helfen, da hatte ich auch nie Sorge. Hin und wieder brauchte ich eine Werkstatt. Natürlich musste ich mich als Frau auch da erst mal erklären und ein bisschen einschleimen. Aber wenn die Herren der Schöpfung dann gesehen haben, dass ich mit dem Schraubenschlüssel umzugehen vermag, waren Respekt und Freundlichkeit dann da. Es dauerte halt überall ein bisschen länger.

Auf wie viele Kilometer haben Hudo und Sie es gebracht?

84.500 Kilometer. Das Auto hat die Reise alles in allem ganz gut verkraftet und steht jetzt in der Classic Remise in Berlin-Moabit. Hin und wieder kriegt Hudo frische Luft und läuft dann astrein. Aber eine große Tour würde ich mit ihm nicht noch mal machen. Dafür ist er wohl doch zu anfällig.

Sie besitzen nicht nur Hudo, sondern noch weitere Oldtimer. Wie viele Exemplare haben Sie?

Ich hatte mal zwei Dutzend, derzeit sind es noch 13. Bei jedem Verkauf empfinde ich Schmerzen.

Warum verkaufen Sie sie dann?

Weil ich keinen Platz mehr habe, seit es meine Firma nicht mehr gibt. Ich muss die Autos ja irgendwo parken. Auch bei mir ist Geld nur begrenzt vorhanden.

Was macht das Fahren mit einem alten Auto im Vergleich zum Steuern eines zeitgenössischen Wagens aus?

Das ganz andere Gefühl. Du kommst nicht mal auf die Idee, rasen zu wollen. Das Auto holpert und gibt Geräusche von sich, Lenkung, Kupplung und Bremse gehen schwer. Die Reaktionen der Menschen sind ja auch ganz andere. Die Leute werden aufmerksam, lachen und winken. Ein altes Auto hat Charme, Herz und Seele. Und es versprüht Charme. Ist ja klar, dass ich schon deshalb mit ihm ganz behutsam umgehe. Ich würde bei einem alten Auto niemals die Türen knallen.

Wie viele Streicheleinheiten hat Hudo in den knapp 32 Monaten in Europa, Asien, Ozeanien, Amerika und Afrika von Ihnen bekommen?

Massig, denn ich kam ja ohne ihn nicht weiter. Er allerdings auch nicht ohne mich. Wir waren halt aufeinander angewiesen. Vor allem um seine Beine habe ich mich kümmern müssen.

Seine Beine?

Die Holzspeichen. Die mussten andauernd gewässert werden.

„Ohne Beifahrer kommst du viel schneller mit anderen ins Gespräch“

Sie hatten zu Beginn der Tour kurzfristig Begleitung, sind das Gros der Runde aber allein unterwegs gewesen. Warum?

So habe ich auf niemanden Rücksicht nehmen müssen. Außerdem lernst du als Alleinreisende viel mehr Leute kennen. Ohne Beifahrer kommst du viel schneller mit anderen ins Gespräch. Ich bin etliche Male von Wildfremden eingeladen worden. Mehr als 500 Nächte habe ich bei freundlichen, ungemein hilfsbereiten Gastgebern verbracht. Das waren mehr als die Hälfte aller Übernachtungen. So was erlebst du nur, wenn du allein bist.

Was sind Ihre weiteren Pläne?

Fahre ich wieder, denn ich bremse ja nicht. Ich gebe weiter Gas, werde in zwei Wochen zu einer Afrika-Tour aufbrechen. Im Osten geht’s runter, im Westen wieder rauf. Aber in Etappen. Ich fahre erst mal ein halbes Jahr bis Kapstadt, komme dann heim und mache 2019 den zweiten Teil.

Mit welchem Auto?

Mit einem 88er Toyota Land Cruiser, der gegenüber Hudo der pure Luxus ist. Er hat eine Heizung, einen kleinen Kühlschrank und einen 300-Liter-Dieseltank. Und er ist pink lackiert, damit ihn niemand klaut.

Von Dominic Welters