Dresden

Während wir draußen bei Minusgraden bibbern, werfen Sachsens Wetterexperten drinnen in wohliger Wärme noch einmal den Blick zurück zum Jahrhundertsommer: Das Jahr 2018 war das wärmste seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen 1881. Das teilte das Landesamt für Umwelt in Dresden mit und präsentierte gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die sächsische Wetter- und Klimabilanz des vergangenen Jahres. „Wir hatten von April bis November durchgehend ein Hochdruckgebiet über Europa. Das war wirklich eine ungewöhnliche Situation“, sagte Falk Böttcher vom DWD aus Leipzig. Der Temperaturanstieg lag mit 2,2 Grad deutlich über den langjährigen Mittelwerten und ließ Mittelmeer-Feeling aufkommen – die Menschen hielten sich bis in die späten Abendstunden gern im Freien auf.

Gleichzeitig gingen die Niederschlagsmengen um ein Drittel zurück, wodurch 2018 auch eines der trockensten Jahre wurde. Resultat der beiden Phänomene: leere Flüsse, braune Felder, vom Borkenkäfer heimgesuchte Wälder und eine schlechte Ernte. Immerhin: Im vergangenen Jahr schien auch die Sonne öfter als sonst – knapp ein Drittel mehr. Sonnenhungrige und Badelustige freute das. Nur das Jahr 2003 konnte in dieser Hinsicht mithalten. Johannes Franke, Referent im Umweltamt, prophezeit, dass sich all das in den kommenden Monaten so nicht wiederholt. „Wir rechnen mit ausgeglichenen Niederschlagsverhältnissen und einer Erwärmung, die nicht im Ansatz die Werte vom vergangenen Jahr erreichen wird.“

Sein Kollege Böttcher schränkt ein, dass die Qualität solcher Langfrist-Prognosen, die von vielen Faktoren abhängen, noch nicht zufriedenstellend sei. „Wir werden nicht mehr erleben, dass man voraussagen kann, wie das Wetter Ende August wird.“ Aber man versuche zumindest, aus den vorhandenen Daten abzuleiten, ob beispielsweise wieder eine derart lange Trockenphase drohe. Im vergangenen Jahr jedenfalls sei das nicht vorherzusehen gewesen.

Von Roland Herold