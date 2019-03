Bereits zum fünften Mal baut Porsche sein Leipziger Werk aus – für mehr als 600 Millionen Euro. Und dabei soll es nicht bleiben. Bei der feierlichen Grundsteinlegung im Werk kündigte der Hersteller am Dienstag an: Für den Elektro-Macan will er jetzt auch eine Batteriefabrik nach Leipzig holen.