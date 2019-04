Dresden/Dippoldiswalde

In der Nähe der Talstraße in Dresden-Cossebaude liegt an einem Hang ein felsiges Wäldchen. Es wird im Liegenschaftskataster – dort werden alle Flurstücke in Deutschland aufgelistet – unter der Nummer 416 geführt. Es gehört niemandem. Keiner kümmert sich um den Zustand, solange die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. So wie bei hunderten anderen Immobilien im ganzen Freistaat. Sie sind herrenlos.

„Dem Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) sind derzeit etwa 800 herrenlose Immobilien in Sachsen bekannt“, weiß der stellvertretende Geschäftsführer Dieter Ruf. Der Betrieb war vor gut zwei Jahren gegründet worden und soll den Kommunen helfen, solche Grundstücke wieder an den Mann zu bringen.

Prozentual verteilen sich solche Problemflächen recht gleichmäßig auf die sächsischen Regionen. In absoluten Zahlen liegen im Landkreis Zwickau und dem Erzgebirgskreis die meisten Immobilien ohne Eigentümer.

Der herrenlose Wald an der Talstraße in Cossebaude liegt am Hang ohne direkten Zugang zur Straße. Quelle: Anja Schneider

Noch 26 herrenlose Immobilien in Leipzig

Bei den Städten und Gemeinden führt Chemnitz die Liste an. In Dresden sind 43 herrenlose Immobilien verzeichnet, in Leipzig 26. Gerade in Großstädten sollte man meinen, dass Grund und Boden begehrt sei. Doch das ist nicht immer so. „Die typische und repräsentative herrenlose Immobilie ist bebaut – in der Regel marode Gebäude oder Industriebrachen – und im Grundbuch mit Grundpfandrechten hoch belastet“, erläutert Ruf. Tatsächlich sind die Motive für die Aufgabe des Eigentums meist wirtschaftlicher Art. „Wenn eine Immobilie aufgrund tatsächlicher Lasten – Altlasten oder Baumängel etwa – oder rechtlicher Lasten wie Grundschulden oder Hypotheken keinen Wert hat, möchten sich die aufgebenden Eigentümer von den Eigentümerpflichten befreien“, erläutert Ruf die häufigsten Beweggründe.

In Leipzig hatte vor sieben Jahren ein Skandal um herrenlose Häuser für Wirbel gesorgt. Rathaus-Mitarbeiter hatten diese in zahlreichen Fällen verkauft, ohne zuvor ausreichend nach Erben zu suchen. Mehrere Beamte des Rechtsamts wurden suspendiert, Betroffene teilweise entschädigt. Eine 2012 eingesetzte Sonderkommission „Gesetzliche Vertretungen“ wurde beauftragt, die Affäre aufzuarbeiten. Sie kam zum Schluss, dass die Stadt nach der Wende 401 von 784 vermeintlich herrenlosen Grundstücken unter Beteiligung eines sogenannten gesetzlichen Vertreters ohne gründliche Suche nach dem Eigentümer veräußerte.

Der Freistaat darf die Immobilien behalten – will das aber oft nicht

Im Fall des Cossebauder Wäldchens scheint nachvollziehbar, warum der Eigentümer seinen Besitz aufgab. Der Wald liegt auf abschüssigem, felsigem Gelände ohne eigene Zufahrt oder sonstige Infrastruktur. Bebauung ist laut Flächennutzungsplan der Stadt Dresden nicht zulässig. Hier fallen fast nur Kosten an – man denke an Borkenkäfer oder Sturmschäden.

Auch in Seifersdorf, einem Ortsteil von Dippoldiswalde, liegt eine solche herrenlose Immobilie. Das riesige Gebäude direkt neben dem kleinen Bahnhof verfällt seit Jahren. Kleine Birken wachsen aus dem Dach, Fenster sind entglast. Außer Sicherungsmaßnahmen wird am Objekt nichts getan.

Entglaste Fenster, bröckelnde Fassade: Außer zum Erhalt der Sicherheit außerhalb des Grundstücks wird an dieser Ruine in Seifersdorf nichts getan. Quelle: Franziska Kästner

Neben einem Acker bei Freital-Somsdorf liegen ebenfalls zwei herrenlose Flurstücke. Über eines führt ein Weg, für den ein Nachbar Fahr- und Gehrecht hat. Unrat lagert darauf. Der Eigentümer hat bereits 2006 seine Ansprüche abgetreten. Die Flurstücke sind mithin seit über 12 Jahren ohne Besitzer. Beide Objekte verdeutlichen eine der Schwierigkeiten im Umgang mit herrenlosen Immobilien. Sie wieder an den Mann oder die Frau zu bekommen, erscheint nahezu aussichtslos.

Zunächst einmal hat das jeweilige Bundesland, in dem sich das Grundstück befindet, das Recht auf Aneignung, wenn der Eigentümer gemäß § 928 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) auf sein Eigentum verzichtet hat. Das geschieht aber nur, wenn das Bundesland auch etwas damit anfangen kann. „Solche Fälle sind sehr selten“, erklärt Ruf. „Trotzdem versucht der Staatsbetrieb ZFM die herrenlosen Immobilien wieder verkehrsfähig zu machen bzw. in Nutzung zu bringen.“ Der Freistaat kann dazu sein Aneignungsrecht an die Gemeinde/Stadt oder andere Interessenten und Privatleute abtreten. Natürlich gegen eine Gebühr. Das Mindestgebot orientiert sich am ortsüblichen Marktwert.

Um den Erfolg zu erhöhen, stimmen sich die ZFM-Mitarbeiter auch mit möglichen Grundschuld- oder Hypothekengläubigern ab, reden mit Nachbarn und der Verwaltung. Sinnvolle Lösungen werden durchaus gefunden, weiß Ruf aus Erfahrung. „Wegen der geringen Attraktivität und Werthaltigkeit der herrenlosen Immobilien sind aber regelmäßig besondere Anstrengungen nötig.“ Mitunter bleiben die Flurstücke auch dauerhaft ohne Besitzer.

Von Franziska Kästner