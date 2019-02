Leipzig

Ein gutes Dutzend neue Bauprojekte plant der Freistaat Sachsen in diesem Jahr im Raum Leipzig an Bundes- und Staatsstraßen sowie an Autobahnen. So bekommt unter anderem die B2 an mehreren Stellen eine neue Fahrbahn und die A14 bei Leipzig wird weiter saniert. Das teilte die Niederlassung Leipzig des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (LASuV) am Donnerstag mit.

Insgesamt stehen für den Ausbau der Staatsstraßen im Freistaat in diesem Jahr rund 106 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Bundesstraßen und Autobahnen sind rund 322 Millionen Euro an Investitionskosten vorgesehen.

Diese Bauprojekte sind neu geplant:

Autobahn 14: Die Bauarbeiten zwischen Schkeuditz und Leipzig sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Von April bis November erhält der letzte Abschnitt zwischen Leipzig-Nord und -Mitte in Richtung Magdeburg eine neue Fahrbahn. Während der Bauzeit stehen nur vier Fahrsteifen zur Verfügung. Kosten: rund 15 Millionen Euro. Die Brücke über die A14 an der Riesaer Straße (alte B6) im Leipziger Nordosten wird ab April abgerissen und bis 2020 für 4,1 Millionen Euro durch einen Neubau ersetzt. An drei noch nicht definierten Wochenenden sind dazu Vollsperrungen notwendig.

Bundesstraße 2: Hier wird gleich an drei Stellen gebaut. Nördlich von Leipzig startet der zweite Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung zwischen Messe-Allee und Deponiestraße auf 2,2 Kilometern Länge. Kosten: 3,5 Millionen Euro. Südlich von Leipzig wird der Überbau über die Agra für 1,7 Millionen Euro instandgesetzt. In Lindenhayn (Kreis Nordsachsen) wird die Fahrbahn auf 800 Metern für rund 700.000 Euro saniert.

Bundesstraße 7: In Geithain (Kreis Leipzig) bekommt die Eisenbahnstraße für 1,8 Millionen Euro eine neue Fahrbahn. Gebaut wird auf einem Kilometer Länge.

Bundesstraße 93: Die Erneuerung der Fahrbahn auf der Sachsenallee in Borna (Kreis Leipzig) wird in diesem Jahr fortgeführt.

Bundesstraße 107: Hier startet die Fahrbahnerneuerung in und nördlich von Großbothen (Kreis Leipzig). Veranschlagt sind Baukosten von 800.000 Euro.

Bundesstraße 176: Zwei Kreisverkehre in Colditz (Kreis Leipzig) erhalten eine neue Fahrbahn. Kosten: 300.000 Euro.

Bundesstraße 182: Auf 2,9 Kilometern Länge wird nördlich von Neiden (Kreis Nordsachsen) die Fahrbahn für 500.000 Euro erneuert.

Bundesstraße 183a: Die Kreuzung K 7447 / GVS östlich von Delitzsch (Kreis Nordsachsen) erhält für 500.000 eine neue Fahrbahn.

Bundestraße 186: In Schkeuditz (Kreis Nordsachsen) wird die Mühlstraße auf 500 Metern saniert. Kosten: 900.000 Euro.

Staatsstraße 23: Südlich von Torgau (Kreis Nordsachsen) startet auf fünf Kilometern Länge die Fahrbahnerneuerung. Ganze 2,6 Millionen Euro werden hier verbaut.

Staatsstraße 24: In die Erneuerung des Abschnitts Markt-Schlossstraße in Dahlen (Kreis Nordsachsen) fließen 400.000.

Staatsstraße 51: Die Brücke über die Wyhra in Frohburg (Kreis Leipzig) wird für 1,7 Millionen Euro durch einen Neubau ersetzt.

